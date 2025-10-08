Tabellenführer zu Gast in der Reiterstadt

Am Samstag reist der SV Atlas Delmenhorst zum FC Verden 04. Der Tabellenführer möchte seine Serie ohne Niederlage fortsetzen, trifft dabei aber auf ein heimstarkes Team mit solider Bilanz. Anstoß ist um 14:00 Uhr auf der Sportanlage Hubertushain.

Während Atlas Delmenhorst mit 17 Punkten aus sieben Spielen weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze steht, belegt der FC Verden 04 mit 12 Punkten nach acht Partien den neunten Platz der Oberliga Niedersachsen. Die Bilanz der Gastgeber ist ausgeglichen: vier Siege, vier Niederlagen, 17:12 Tore. Zuletzt verlor Verden knapp mit 1:2 beim TuS Bersenbrück, zeigte aber auch in dieser Partie phasenweise ansprechende Offensivaktionen.

Der FC Verden verfügt über eine der erfahrensten Mannschaften der Liga. Der Kader umfasst 30 Spieler mit einem Durchschnittsalter von 26,6 Jahren. Seit dem 1. Juli 2025 steht Tim Ebersbach (44) als Cheftrainer an der Seitenlinie. In der Offensive sorgen Bastian Reiners und Piet Freiberg (jeweils 3 Tore) für Gefahr, während Jonas Austermann mit vier Vorlagen als kreativer Kopf im Mittelfeld agiert.

Für Trainer Key Riebau bleibt die Personallage angespannt. Torhüter Damian Schobert fehlt weiterhin nach seiner Roten Karte, ebenso wie Alejo Sánchez Romero (Sperre) und Steffen Rohwedder (nach Mittelhandbruch in Reha). Der Tabellenführer muss also erneut improvisieren, kann sich jedoch auf seine stabile Achse um Ibrahim Temin, Dinand Gijsen und Nico Poplawski verlassen – letzterer traf bereits sechsmal in sieben Ligaspielen.

In der Vorsaison endeten die direkten Duelle ausgeglichen: In Verden holte Atlas beim 2:2 einen Punkt, im Rückspiel setzte es eine 1:3-Heimniederlage.

Bemerkenswert: Der FC Verden gehört aktuell zu den fairsten Teams der Liga – mit 18 Gelben Karten und keiner einzigen Hinausstellung belegt man Platz drei in der Fairnesstabelle. Atlas hingegen musste zuletzt mehrfach personelle Rückschläge durch Platzverweise verkraften, blieb aber sportlich unbeeindruckt.

Das Aufeinandertreffen verspricht dennoch Brisanz: Der FC Verden ist auf heimischem Boden schwer zu bespielen, der Tabellenführer wiederum reist mit breiter Brust an. Gespielt wird im Stadion Hubertushain, das bis zu 2000 Zuschauer fasst.

Atlas will in Verden nicht nur seine Spitzenposition verteidigen, sondern auch das Verletzungs- und Sperrenpech trotzen. Der FC Verden dagegen will mit einem Sieg Anschluss an das obere Mittelfeld halten – und dem Favoriten erstmals in dieser Saison eine Niederlage zufügen.