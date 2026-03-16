Tabellenführer zu Gast...

– Foto: Presseteam Empor Weimar

Germania Ilmenau reiste als Tabellenführer und klarer Favorit nach Weimar – doch wir machten ihnen das Spiel von Beginn an richtig schwer. Die ersten 20 Minuten gehörten Ilmenau. Sie bestimmten das Spiel und setzten uns früh unter Druck. Danach fanden wir jedoch immer besser in die Partie, gewannen mehr Spielanteile und erspielten uns ebenfalls gute Chancen. Mit einem verdienten 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Für die zweite Halbzeit war die Devise klar: mutig weiterspielen und unsere Chancen konsequenter nutzen. Unsere Wechsel brachten neuen Schwung ins Team. Besonders bei Randy Gläßer – bei seiner Einwechslung fiel der Satz: „Jetzt wechsle ich den Torschützen ein.“ Gesagt, getan: In der 80. Minute gingen wir mit 1:0 in Führung. Leider hielt die Freude nicht lange, denn Ilmenau gelang bereits in der 82. Minute der Ausgleich zum 1:1. In der 87. Minute dann die große Chance für Ilmenau: Elfmeter. Doch an diesem Tag war auf unseren Torwart Patte Naumann Verlass – mit einer starken Parade hielt er den Strafstoß und sicherte uns damit den Punkt. Am Ende nehmen wir sehr gerne die verdiente Punkteteilung gegen den Tabellenführer mit. Stark gekämpft, Männer! 💪⚽