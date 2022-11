„TABELLENFÜHRER ZU GAST“

Der FC Union Heilbronn empfängt am morgigen Sonntag um 14:30 Uhr den Tabellenführer SV Schluchtern zum Spitzenspieler in der ERBE-Arena.

Die Gäste aus Schluchtern belegen mit 36 Punkten aus den ersten 13 Saisonspielen verdientermaßen den Platz an der Sonne mit einem Torverhältnis von 44:15 Toren. 12 Siegen steht nur einer Niederlage gegenüber, am 9. Spieltag musste man sich hierbei der SGM Krumme Ebene mit 1:2 geschlagen geben. Dem FCU erwartet also die offensivstärskte Mannschaft der Liga, die zuletzt vier Siege in Serie einfahren konnte: Gegen den TSV Botenheim hieß es am Ende 4:2, der Tabellenzweite aus Lauffen wurde mit 3:1 bezwungen, das Leintalderby gegen den FSV Schwaigern endete 2:1 und am vergangenen Wochenende gab es einen 2:0-Heimerfolg für die von Simon Wörner trainierte Elf.

Die Offenivstärkste Mannschaft trifft damit auf die defensivstärkste. Denn unser FCU stellt mit 11 Gegentoren aus den ersten 13 Spielen den Bestwert der Liga und kann sogar auf eine Serie von fünf gewonnenen Ligaspielen in Serie zurückblicken. Es treffen also zusätzlich auch die formstärksten Teams aufeinander. Nachdem die ADLER zwischenzeitlich bei zwei Nachholspielen 14 Punkte hinter dem SV Schluchtern lagen, besteht nun die große Möglichkeit, den Abstand auf den Tabellenführer bei einem Heimsieg auf lediglich fünf Punkte zusammenschrumpfen zu lassen. Möglich machte das die Starke Serie von 8 Siegen aus den vergangenen 9 Ligapartien, sodass der FCU an diesem Wochenende viel zu gewinnen hat und den Rückenwind der letzten Wochen nutzen möchte, um den Rückstand weiter zu verkürzen.