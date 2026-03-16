Tabellenführer zeigt dem SV Walpertskirchen die Grenzen auf

Die Lufthoheit lag nicht nur in dieser Szene beim SV Nord-Lerchenau: Alexander Rösler (2), Nikolaos Mangasaros, Yasir Sami (am Ball) und Thomas Winterer behielten gegen die Walpertskirchener Nils Wölken, Tom Simml und Maximilian Spreitzer (v.l.) die Oberhand. – Foto: Dominik Findelsberger

Die erste Viertelstunde gehörte dem WSV. Ein Kopfball von Abwehrchef Martin Deutinger nach vier Minuten war für Gäste-Keeper Matthias Angermeir noch kein Problem. Zwei Minuten später gab’s den ersten Eckball für den WSV, und da wurde der erneut aufgerückte Deutinger von einem Verteidiger, der über den Ball schlug, umgesenst. Der ansonsten sehr gute und bayernligaerfahrene Schiri Michael Hofbauer hätte Elfmeter pfeifen müssen.

Im Topspiel der Bezirksliga Nord musste sich der SV Walpertskirchen dem SV Nord Lerchenau 0:3 (0:2) geschlagen geben. Die vielen Ausfälle konnten doch nicht kompensiert werden gegen einen sehr abgeklärt auftretenden Tabellenführer. Unterm Strich verkaufte sich der Liga-Neuling vor 200 Zuschauern auch ein wenig unter Wert.

SV Nord Lerchenau wurde im Spielverlauf stärker

Dies gab nach dem Spiel auch SVN-Trainer Peter Zeussel zu. Seine Mannschaft verdiente sich dieses Glück im weiteren Spielverlauf und war dann einfach die bessere Mannschaft. Nach einer zweiten Walpertskirchener Ecke und einem Kopfball von Tom Simml, der dem Keeper auch keine Mühe machte, übernahmen dessen Vorderleute das Kommando. Nach dem ersten Eckball kam an den strammen Schuss des Ex-Dorfeners Fabio Zöller ein WSV-Verteidiger noch mit dem Kopf dran. Die Walpertskirchener Abwehr bekam immer mehr Arbeit und konnte einen Schuss von Torjäger Dominik Besel noch blocken.

Der WSV versuchte es mit weiten Bällen. So hätte Paul Jäger nach Deutingers Vorlage freie Bahn gehabt, stand aber knapp im Abseits. Dann der Doppelschlag der Gäste innerhalb von sechs Minuten. Thomas Winterer spielte sich auf rechts durch und spitzelte den Ball am herausstürzenden WSV-Keeper Florian Leininger vorbei zu Besel, der locker zum 1:0 (36.) einschieben konnte. Beim zweiten Treffer agierte die WSV-Abwehr zu unschlüssig, und auch Leininger war gegen Yukasin Pajic machtlos.

Nur noch Halbchancen für den SV Walpertskirchen

Sechs Minuten nach Wiederbeginn war die Messe gelesen. Der Abwehrversuch eines WSV-Spielers per Kopf wurde zur Vorlage für Besl und dessen 20. Saisontreffer. Bei einer Rückgabe überlupfte sich der SVN-Keeper selbst, aber kein WSV-Stürmer konnte dies ausnutzen. Wenn der Tabellenführer aufs Gaspedal drückte, wie nach 69 Minuten bei einem Angriff über drei Stationen, brannte es vor dem WSV-Tor, und Leininger konnte per Fußabwehr gegen Besel einen weiteren Treffer verhindern.

Halbchancen durch Simml, Florian Baumann und Paul Jäger hatte der WSV, aber von ganz anderem Kaliber war der Schuss von Lerchenaus Arbnor Segashi, den Leininger herausfaustete. Mit einer gelben Karte gegen WSV-Coach Sepp Heilmeier endete dieses trostlose Spiel.

Stimmen zum Spiel

Peter Zeussel,Trainer SVNord Lerchenau:„Wir haben es gut gemacht. Im Hinspiel habenwir aufKunstrasen gespielt.Da hieß es vonWalpertskirchener Seite noch: ‚Wenn ihr zu uns auf den Rasen kommt, da machenwir euch fertig.‘ Man hat gesehen, dasswir die bessere Mannschaft und vorm Tor clevererwaren.Wir haben zielstrebiger gespielt und verdient gewonnen.“

Josef Heilmeier, Trainer SV Walpertskirchen: „Schade, wir haben ganz gut angefangen und müssen ganz klar einen Elfmeter kriegen. Mit dem ersten Fehler, denwir hinten machen,werden wir gleich eiskalt bestraft.Da sieht man dieKlasse dieses Gegners. Wir sind immerfahriger geworden, haben zu viele Fehler gemacht.Die reifere Mannschaft und die mit den besseren Fußballern hat verdient gewonnen.“