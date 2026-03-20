Tabellenführer wollen sich absetzen. Wer bleibt hinten dran?

In der Kreisliga A1 Donau/Iller will Ligaprimus SG Oberdischingen/Ersingen gegen den SV Ringingen die Spitze verteidigen, während im direkten Verfolgerduell der Vierte SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen den Fünften TSV Blaubeuren empfängt. Auch in der A2 ist Spannung garantiert, wenn Spitzenreiter FC Neenstetten beim SV Lonsee antritt und sich der TSV Bernstadt sowie der TSV Bermaringen ein packendes Duell um die vorderen Plätze liefern. Das absolute Highlight der A3 steigt derweil beim emotionalen Spitzenspiel zwischen dem drittplatzierten FV Altenstadt und dem FV Gerlenhofen. Parallel dazu muss der A3-Tabellenführer FV Weißenhorn beim SV Oberroth dringend punkten, um seine Führungsposition im engen Aufstiegsrennen zu untermauern.
In der Kreisliga A1 Donau/Iller eröffnet am morgigen Samstag um 15 Uhr der Tabellenvierte SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen gegen den Fünften TSV Blaubeuren den Spieltag, wobei die Gäste nach ihrem 2:0-Sieg auf eine Revanche für die 2:5-Hinspielpleite hoffen. Im sonntäglichen Frühspiel um 14 Uhr hofft der auf einem der drei direkten Abstiegsplätze stehende TSV Einsingen nach einem starken 3:1-Erfolg das knappe 2:3 aus dem ersten Duell gegen den elften RSV Ermingen vergessen zu machen, bevor um 15 Uhr das Kellerduell zwischen dem Sechzehnten SV Niederhofen und dem vierzehnten SC Heroldstatt steigt, der das Hinspiel souverän mit 3:0 dominierte.
Zeitgleich steht der Tabellendritte SG Griesingen nach einem ärgerlichen 2:2-Remis gegen das Schlusslicht massiv unter Zugzwang, wenn es gegen die sechstplatzierte SGM Schmiechtal/Alb geht, die zuletzt mit 3:1 glänzte und bereits das erste Aufeinandertreffen für sich entschied. Für das mit 32:63 Toren abgeschlagene Schlusslicht TSV Türkgücü Ehingen zählt beim Achten SG Emerkingen / Ehingen-Süd derweil nur eine Glanzleistung, um ein erneutes Debakel wie bei der 0:9-Hinspielklatsche abzuwenden, während der mit 62:17 Toren thronende Ligaprimus SG Oberdischingen/Ersingen gegen den zwölften SV Ringingen nach dem jüngsten 0:0-Ausrutscher das 4:2 aus dem ersten Duell zwingend wiederholen will, um die Spitze zu verteidigen.
Den Spieltag komplettieren der Siebte TSV Erbach, der gegen die SSG Ulm 99 II nach einer jüngsten Pleite eine 0:4-Hinspielniederlage rächen möchte, und der auf Rang dreizehn abgerutschte SV Pappelau-Beiningen, der nach einem 0:2 dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, sich aber dem gnadenlosen Druck des Tabellenzweiten SG Altheim erwehren muss, welcher mit einem erneuten Erfolg an das 4:1 aus dem Hinspiel anknüpfen und den Ligaprimus jagen will.
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Zum Auftakt des 18. Spieltags der Kreisliga A2 Donau/Iller empfängt die TSG Söflingen das in der Tabelle abgeschlagene Schlusslicht SGM Albeck/Göttingen, das im von Platzverweisen geprägten Hinspiel noch einen 3:0-Sieg feierte, während der zweitplatzierte Verfolger SGM FKV/TSV Neu-Ulm II nach seiner jüngsten Niederlage nun gegen den abstiegsbedrohten SV Thalfingen auf Wiedergutmachung hofft und ein ähnliches Schützenfest wie beim klaren 7:0 im ersten Aufeinandertreffen anstrebt.
Im Verfolgerduell sinnt der Vierte TSV Bernstadt gegen den formstarken Siebten TSV Bermaringen auf Revanche für die herbe 1:5-Hinspielklatsche, wohingegen der sechstplatzierte Aufsteiger TSV Berghülen nach einer jüngsten 0:5-Abreibung gegen den Absteiger SV Asselfingen antritt, der schon im Hinspiel eine anfängliche 2:0-Führung noch schmerzhaft aus der Hand gab. An der Tabellenspitze will der torhungrige Primus FC Neenstetten mit der Euphorie seines letzten Kantersiegs beim defensiv soliden Achten SV Lonsee den nächsten Dreier einfahren, um den hart umkämpften 2:1-Hinspielsieg zu veredeln und die Führung weiter auszubauen.
Im gesicherten Mittelfeld hofft der Neunte SV Weidenstetten gegen den Elften SV Oberelchingen auf eine Wiederholung des knappen 3:2-Erfolgs aus der Hinrunde, während der drittplatzierte SV Fortuna Ballendorf im Aufstiegsrennen beim gefährdeten Zwölften TSV Pfuhl den 3:1-Hinspielsieg zwingend bestätigen muss. Den Abschluss bildet der fünftplatzierte SV Nersingen, der nach seinem letzten knappen Sieg nun gegen den stark bedrohten Vorletzten TSV Westerstetten den Druck auf die Spitze hochhalten und das souveräne 3:0 aus dem Hinspiel wiederholen will, um die zwei direkten Abstiegsplätze für die Gäste weiter zur bitteren Realität werden zu lassen.
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Den Auftakt zum zwanzigsten Spieltag der Kreisliga A3 Donau/Iller macht am morgigen Samstag der abstiegsbedrohte FV Bellenberg gegen den Tabellenzweiten SSV Illerberg/Thal, wobei die Hausherren nach ihrer jüngsten Aufholjagd dringend Punkte gegen die drei direkten Abstiegsplätze benötigen, während die Gäste nach dem Unentschieden im Hinspiel den Anschluss an die Spitze halten wollen.
Am Sonntagmittag folgt das richtungsweisende Kellerduell zwischen dem Aufsteiger SC Staig II und dem SV Beuren, bei dem der Sieger nach den jüngsten Punktgewinnen beider Teams entscheidende Zähler im extrem engen Tabellenkeller sammeln kann. Um fünfzehn Uhr tritt der TSV Holzheim nach seinem jüngsten Remis gegen die SF Illerrieden an, während im emotionalen Spitzenspiel der drittplatzierte FV Altenstadt den fünften FV Gerlenhofen empfängt und sich für die knappe Hinspielpleite revanchieren möchte, um den Druck auf die Spitze aufrechtzuerhalten.
Zeitgleich bittet der achte TSV Regglisweiler den torhungrigen FC Silheim zum Mittelfeld-Schlagabtausch und der Aufsteiger SV Esperia Italia Neu-Ulm trifft auf die akut abstiegsgefährdete SG TSV Buch/Obenhausen II, die nach ihrem umkämpften Heimsieg neue Hoffnung im Überlebenskampf geschöpft hat. Das richtungsweisende Verfolgerduell zwischen dem Vierten SV Tiefenbach 1920 und der formstarken SGM Ingstetten/Schießen verspricht nach dem klaren Hinrundensieg der Gäste ebenfalls Hochspannung im engen Rennen um die vorderen Ränge.
Den Abschluss des Spieltags bildet das zeitgleiche Gastspiel des souveränen Tabellenführers FV Weißenhorn beim Neunten SV Oberroth, wo der Spitzenreiter nach seiner jüngsten Nullnummer seine Führungsposition und das herausragende Torverhältnis von 43:18 Treffern unbedingt weiter untermauern will.
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