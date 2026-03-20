 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Tabellenführer wollen sich absetzen. Wer bleibt hinten dran?

Die Partien des 20. Spieltags der Kreisliga A1, des 18. Spieltags der Kreisliga A2 und des 20. Spieltags der Kreisliga A3 Donau/Iller im Überblick.

von fue · Heute, 16:32 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lisa Schlumberger

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KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller
Alem. Nied II
Altheim

In der Kreisliga A1 Donau/Iller will Ligaprimus SG Oberdischingen/Ersingen gegen den SV Ringingen die Spitze verteidigen, während im direkten Verfolgerduell der Vierte SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen den Fünften TSV Blaubeuren empfängt. Auch in der A2 ist Spannung garantiert, wenn Spitzenreiter FC Neenstetten beim SV Lonsee antritt und sich der TSV Bernstadt sowie der TSV Bermaringen ein packendes Duell um die vorderen Plätze liefern. Das absolute Highlight der A3 steigt derweil beim emotionalen Spitzenspiel zwischen dem drittplatzierten FV Altenstadt und dem FV Gerlenhofen. Parallel dazu muss der A3-Tabellenführer FV Weißenhorn beim SV Oberroth dringend punkten, um seine Führungsposition im engen Aufstiegsrennen zu untermauern.

Kreisliga A1 Donau/Iller

In der Kreisliga A1 Donau/Iller eröffnet am morgigen Samstag um 15 Uhr der Tabellenvierte SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen gegen den Fünften TSV Blaubeuren den Spieltag, wobei die Gäste nach ihrem 2:0-Sieg auf eine Revanche für die 2:5-Hinspielpleite hoffen. Im sonntäglichen Frühspiel um 14 Uhr hofft der auf einem der drei direkten Abstiegsplätze stehende TSV Einsingen nach einem starken 3:1-Erfolg das knappe 2:3 aus dem ersten Duell gegen den elften RSV Ermingen vergessen zu machen, bevor um 15 Uhr das Kellerduell zwischen dem Sechzehnten SV Niederhofen und dem vierzehnten SC Heroldstatt steigt, der das Hinspiel souverän mit 3:0 dominierte.

Zeitgleich steht der Tabellendritte SG Griesingen nach einem ärgerlichen 2:2-Remis gegen das Schlusslicht massiv unter Zugzwang, wenn es gegen die sechstplatzierte SGM Schmiechtal/Alb geht, die zuletzt mit 3:1 glänzte und bereits das erste Aufeinandertreffen für sich entschied. Für das mit 32:63 Toren abgeschlagene Schlusslicht TSV Türkgücü Ehingen zählt beim Achten SG Emerkingen / Ehingen-Süd derweil nur eine Glanzleistung, um ein erneutes Debakel wie bei der 0:9-Hinspielklatsche abzuwenden, während der mit 62:17 Toren thronende Ligaprimus SG Oberdischingen/Ersingen gegen den zwölften SV Ringingen nach dem jüngsten 0:0-Ausrutscher das 4:2 aus dem ersten Duell zwingend wiederholen will, um die Spitze zu verteidigen.

Den Spieltag komplettieren der Siebte TSV Erbach, der gegen die SSG Ulm 99 II nach einer jüngsten Pleite eine 0:4-Hinspielniederlage rächen möchte, und der auf Rang dreizehn abgerutschte SV Pappelau-Beiningen, der nach einem 0:2 dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, sich aber dem gnadenlosen Druck des Tabellenzweiten SG Altheim erwehren muss, welcher mit einem erneuten Erfolg an das 4:1 aus dem Hinspiel anknüpfen und den Ligaprimus jagen will.

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Morgen, 15:00 Uhr
SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen
SGM Kirchen/Lauterach/HerbertshofenSGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen
TSV Blaubeuren
TSV BlaubeurenTSV Blaubeu.
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SG Griesingen
SG GriesingenGriesingen
SGM Schmiechtal / Alb I
SGM Schmiechtal / Alb ISGM Schmiechtal / Alb I
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SG Emerkingen / Ehingen-Süd
SG Emerkingen / Ehingen-SüdSG Emerkingen
TSV Türkgücü Ehingen
TSV Türkgücü EhingenTürkgücü Eh.
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SG Oberdischingen/Ersingen
SG Oberdischingen/ErsingenSG Oberdischingen/Ersingen
SV Ringingen
SV RingingenRingingen
15:00

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So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Einsingen
TSV EinsingenEinsingen
RSV Ermingen
RSV ErmingenRSV Ermingen
14:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Erbach
TSV ErbachTSV Erbach
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99 II
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Pappelau-Beiningen
SV Pappelau-BeiningenPappelau-B.
SG Altheim
SG AltheimAltheim
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Niederhofen
SV NiederhofenNiederhofen
SC Heroldstatt
SC HeroldstattHeroldstatt
15:00

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Kreisliga A2 Donau/Iller

Zum Auftakt des 18. Spieltags der Kreisliga A2 Donau/Iller empfängt die TSG Söflingen das in der Tabelle abgeschlagene Schlusslicht SGM Albeck/Göttingen, das im von Platzverweisen geprägten Hinspiel noch einen 3:0-Sieg feierte, während der zweitplatzierte Verfolger SGM FKV/TSV Neu-Ulm II nach seiner jüngsten Niederlage nun gegen den abstiegsbedrohten SV Thalfingen auf Wiedergutmachung hofft und ein ähnliches Schützenfest wie beim klaren 7:0 im ersten Aufeinandertreffen anstrebt.

Im Verfolgerduell sinnt der Vierte TSV Bernstadt gegen den formstarken Siebten TSV Bermaringen auf Revanche für die herbe 1:5-Hinspielklatsche, wohingegen der sechstplatzierte Aufsteiger TSV Berghülen nach einer jüngsten 0:5-Abreibung gegen den Absteiger SV Asselfingen antritt, der schon im Hinspiel eine anfängliche 2:0-Führung noch schmerzhaft aus der Hand gab. An der Tabellenspitze will der torhungrige Primus FC Neenstetten mit der Euphorie seines letzten Kantersiegs beim defensiv soliden Achten SV Lonsee den nächsten Dreier einfahren, um den hart umkämpften 2:1-Hinspielsieg zu veredeln und die Führung weiter auszubauen.

Im gesicherten Mittelfeld hofft der Neunte SV Weidenstetten gegen den Elften SV Oberelchingen auf eine Wiederholung des knappen 3:2-Erfolgs aus der Hinrunde, während der drittplatzierte SV Fortuna Ballendorf im Aufstiegsrennen beim gefährdeten Zwölften TSV Pfuhl den 3:1-Hinspielsieg zwingend bestätigen muss. Den Abschluss bildet der fünftplatzierte SV Nersingen, der nach seinem letzten knappen Sieg nun gegen den stark bedrohten Vorletzten TSV Westerstetten den Druck auf die Spitze hochhalten und das souveräne 3:0 aus dem Hinspiel wiederholen will, um die zwei direkten Abstiegsplätze für die Gäste weiter zur bitteren Realität werden zu lassen.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSG Söflingen
TSG SöflingenSöflingen
SGM Albeck/Göttingen
SGM Albeck/GöttingenSGM Albeck/Göttingen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II
SGM FKV/TSV Neu-Ulm IISGM FKV/TSV Neu-Ulm II
SV Thalfingen
SV ThalfingenThalfingen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Bernstadt
TSV BernstadtBernstadt
TSV Bermaringen
TSV BermaringenBermaringen
15:00live

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Berghülen
TSV BerghülenBerghülen
SV Asselfingen
SV AsselfingenAsselfingen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Lonsee
SV LonseeSV Lonsee
FC Neenstetten
FC NeenstettenNeenstetten
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Weidenstetten
SV WeidenstettenWeidenst.
SV Oberelchingen
SV OberelchingenO`elchingen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Pfuhl
TSV PfuhlTSV Pfuhl
SV Fortuna Ballendorf
SV Fortuna BallendorfF.Ballendorf
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Nersingen
SV NersingenNersingen
TSV Westerstetten
TSV WesterstettenWesterstett.
15:00

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Kreisliga A3 Donau/Iller

Den Auftakt zum zwanzigsten Spieltag der Kreisliga A3 Donau/Iller macht am morgigen Samstag der abstiegsbedrohte FV Bellenberg gegen den Tabellenzweiten SSV Illerberg/Thal, wobei die Hausherren nach ihrer jüngsten Aufholjagd dringend Punkte gegen die drei direkten Abstiegsplätze benötigen, während die Gäste nach dem Unentschieden im Hinspiel den Anschluss an die Spitze halten wollen.

Am Sonntagmittag folgt das richtungsweisende Kellerduell zwischen dem Aufsteiger SC Staig II und dem SV Beuren, bei dem der Sieger nach den jüngsten Punktgewinnen beider Teams entscheidende Zähler im extrem engen Tabellenkeller sammeln kann. Um fünfzehn Uhr tritt der TSV Holzheim nach seinem jüngsten Remis gegen die SF Illerrieden an, während im emotionalen Spitzenspiel der drittplatzierte FV Altenstadt den fünften FV Gerlenhofen empfängt und sich für die knappe Hinspielpleite revanchieren möchte, um den Druck auf die Spitze aufrechtzuerhalten.

Zeitgleich bittet der achte TSV Regglisweiler den torhungrigen FC Silheim zum Mittelfeld-Schlagabtausch und der Aufsteiger SV Esperia Italia Neu-Ulm trifft auf die akut abstiegsgefährdete SG TSV Buch/Obenhausen II, die nach ihrem umkämpften Heimsieg neue Hoffnung im Überlebenskampf geschöpft hat. Das richtungsweisende Verfolgerduell zwischen dem Vierten SV Tiefenbach 1920 und der formstarken SGM Ingstetten/Schießen verspricht nach dem klaren Hinrundensieg der Gäste ebenfalls Hochspannung im engen Rennen um die vorderen Ränge.

Den Abschluss des Spieltags bildet das zeitgleiche Gastspiel des souveränen Tabellenführers FV Weißenhorn beim Neunten SV Oberroth, wo der Spitzenreiter nach seiner jüngsten Nullnummer seine Führungsposition und das herausragende Torverhältnis von 43:18 Treffern unbedingt weiter untermauern will.

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Morgen, 15:00 Uhr
FV Bellenberg
FV BellenbergBellenberg
SSV Illerberg/Thal
SSV Illerberg/ThalIllerberg/T.
15:00

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So., 22.03.2026, 12:45 Uhr
SC Staig
SC StaigSC Staig II
SV Beuren
SV BeurenSV Beuren
12:45

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Holzheim
TSV HolzheimTSV Holzheim
SF Illerrieden
SF IllerriedenIllerrieden
15:00live

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FV Altenstadt
FV AltenstadtAltenstadt
FV Gerlenhofen
FV GerlenhofenGerlenhofen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Regglisweiler
TSV RegglisweilerTSV Regglisweiler
FC Silheim
FC SilheimSilheim
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Esperia Italia Neu-Ulm
SV Esperia Italia Neu-UlmEsperia NU
SG TSV Buch / Obenhausen
SG TSV Buch / ObenhausenSG TSV Buch II
15:00live

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Tiefenbach 1920
SV Tiefenbach 1920Tiefenbach
SGM Ingstetten/Schießen
SGM Ingstetten/SchießenSGM Ingstetten/Schießen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Oberroth
SV OberrothSV Oberroth
FV Weißenhorn
FV WeißenhornWeißenhorn
15:00live

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