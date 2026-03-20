Tabellenführer wollen sich absetzen. Wer bleibt hinten dran?

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Kreisliga A2 Donau/Iller

Zum Auftakt des 18. Spieltags der Kreisliga A2 Donau/Iller empfängt die TSG Söflingen das in der Tabelle abgeschlagene Schlusslicht SGM Albeck/Göttingen, das im von Platzverweisen geprägten Hinspiel noch einen 3:0-Sieg feierte, während der zweitplatzierte Verfolger SGM FKV/TSV Neu-Ulm II nach seiner jüngsten Niederlage nun gegen den abstiegsbedrohten SV Thalfingen auf Wiedergutmachung hofft und ein ähnliches Schützenfest wie beim klaren 7:0 im ersten Aufeinandertreffen anstrebt.

Im Verfolgerduell sinnt der Vierte TSV Bernstadt gegen den formstarken Siebten TSV Bermaringen auf Revanche für die herbe 1:5-Hinspielklatsche, wohingegen der sechstplatzierte Aufsteiger TSV Berghülen nach einer jüngsten 0:5-Abreibung gegen den Absteiger SV Asselfingen antritt, der schon im Hinspiel eine anfängliche 2:0-Führung noch schmerzhaft aus der Hand gab. An der Tabellenspitze will der torhungrige Primus FC Neenstetten mit der Euphorie seines letzten Kantersiegs beim defensiv soliden Achten SV Lonsee den nächsten Dreier einfahren, um den hart umkämpften 2:1-Hinspielsieg zu veredeln und die Führung weiter auszubauen.

Im gesicherten Mittelfeld hofft der Neunte SV Weidenstetten gegen den Elften SV Oberelchingen auf eine Wiederholung des knappen 3:2-Erfolgs aus der Hinrunde, während der drittplatzierte SV Fortuna Ballendorf im Aufstiegsrennen beim gefährdeten Zwölften TSV Pfuhl den 3:1-Hinspielsieg zwingend bestätigen muss. Den Abschluss bildet der fünftplatzierte SV Nersingen, der nach seinem letzten knappen Sieg nun gegen den stark bedrohten Vorletzten TSV Westerstetten den Druck auf die Spitze hochhalten und das souveräne 3:0 aus dem Hinspiel wiederholen will, um die zwei direkten Abstiegsplätze für die Gäste weiter zur bitteren Realität werden zu lassen.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Bernstadt Bernstadt TSV Bermaringen Bermaringen 15:00 live PUSH

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Berghülen Berghülen SV Asselfingen Asselfingen 15:00 PUSH

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Lonsee SV Lonsee FC Neenstetten Neenstetten 15:00 PUSH

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