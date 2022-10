Tabellenführer wird seiner Rolle gerecht

Der SV Elversberg präsentierte sich bei der Kölner Viktoria im Stile einer Spitzenmannschaft. Beim 2:0-Sieg ließen sie in der Abwehr so gut wie nichts zu und im Angriff nutzten sie ihre Chancen eiskalt. Alles weitere lesen sie in unserem Beitrag.

Das ist ein zusätzlicher Text der Saarbrücker Zeitung, der jetzt das Fupa-Angebot erweitert.

Den kompletten Bericht gibt es hier (SZ+ für nur 1 € pro Woche).