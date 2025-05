Tabellenführer wieder nur Remis: Stendal gibt Trumpf aus der Hand

Es war ein Remis, welches die Spieler und Verantwortlichen des SSC Weißenfels mit Freude zur Kenntnis genommen haben dürften. Mit einem 0:0 trennte sich der 1. FC Lok Stendal am Sonntag im Heimspiel vom SV Westerhausen - und gab so sein Trumpf im engen Titelrennen der Verbandsliga Sachsen-Anhalt aus der Hand.

Für den Tabellenführer war es nach dem 2:2 in Bernburg das zweite Unentschieden in Folge - weshalb der SSC Weißenfels nun selbst wieder alle Chancen auf seiner Seite hat. Denn der Saalesportclub hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand - und nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Spitze.