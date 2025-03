Tabellenführer vor Pflichtaufgabe – OSV reist zum Verfolgerduell an

Eilvese liegt auf Platz zwei und will mit einem Pflichtsieg den Druck auf Spitzenreiter Wetschen aufrechterhalten. Evesen hingegen kämpft um den Klassenerhalt und braucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren. Die Gäste reisen als Außenseiter an, hoffen aber auf eine Überraschung.

SV 1946 Bavenstedt – TSV Pattensen

Bavenstedt will näher Richtung Tabellenmittelfeld, während Pattensen mit einem Sieg auf einen Punkt an den Gastgeber rankommen kann. Bavenstedt stellt mit 27 Toren die schlechteste Offensive der Liga, muss gegen Pattensen in einem so wichtigen Spiel also deutlich gefährlicher werden.