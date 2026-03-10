Tabellenführer vor möglicher Vorentscheidung

– Foto: Matthias Conrad

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) steht in der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, ein richtungsweisendes Duell an. Tabellenführer TuS Hilter gastiert beim SF Schledehausen. Die Partie wird im FuPa-Liveticker begleitet. TUS Hilter befindet sich in Höhenflug - der Gastgeber hat Personalsorgen.

Der von Patrick van der Sanden trainierte Spitzenreiter könnte mit einem Auswärtssieg einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Gewinnt Hilter in Schledehausen, würde der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger VfL Kloster Oesede auf 13 Punkte anwachsen. Bei dann noch elf ausstehenden Spieltagen käme dies einer Vorentscheidung im Titel- und Aufstiegsrennen sehr nahe.

Für den Gastgeber ist die Ausgangslage deutlich schwieriger. Der SF Schledehausen verlor zuletzt vier Meisterschaftsspiele in Folge und steckt zunehmend im unteren Tabellendrittel fest. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt derzeit nur noch drei Punkte.

Zusätzlich plagen Trainer Jens Tiemann-Gorny personelle Sorgen. Torhüter Nick Uhtmann verletzte sich am vergangenen Sonntag schwer und wird der Mannschaft voraussichtlich mehrere Monate fehlen. Trotz der angespannten Situation ist Schledehausen im Heimspiel gefordert, im Kampf um den Klassenerhalt dringend zu punkten.