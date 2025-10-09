Auf Korbinian Stütz und die Hankofener Defensive dürfte Schwertarbeit zukommen. – Foto: Charly Becherer

Tabellenführer Unterhaching kommt: Hankofen mag die Underdog-Rolle Freitag - 13. Spieltag: Die Beck-Elf will gegen den Drittliga-Absteiger überraschen

Die SpVgg Hankofen-Hailing darf sich auf ein Highlight der Saison freuen. Am 13. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt Tabellenführer SpVgg Unterhaching an den Reißinger Bach. Coach Sven Bender oder Präsident Manni Schwabl, das klingt nach großem Fußball. Die "Vorstädter" aus dem Münchner Süden sind nach dem Abstieg aus der 3. Liga und dem daraus resultierenden Komplettumbruch erstaunlich gut gestartet und werden ein gewichtiges Wort im Rennen um die Meisterschaft mitreden. Schafft Hankofen die Überrraschung und kann dem ehemaligen Bundesligisten ein Bein stellen? Die "Dorfbuam" haben des Öfteren bewiesen, dass sie durchaus zum Stolperstein für Spitzenteams taugen. In diesem Kontext unvergessen bleibt für die Niederbayern natürlich der 2. September 2022. An jenem Tag triumphierten die Hankofener, die zuvor im Frühsommer zum ersten Mal in die Regionalliga aufgestiegen waren, mit 2:1 beim haushohen Favoriten im Hachinger Sportpark - eine Sternstunde der Vereinsgeschichte. Der Underdog aus dem Gäuboden würde den Coup am morgigen Freitagabend nur zu gerne wiederholen. Anstoß im Maierhofer Bau-Stadion ist um 19 Uhr.

Die gewünschte Reaktion auf die 3:6-Abreibung zuhause gegen Ansbach haben die "Dorfbuam" vergangene Woche in Augsburg gezeigt. Gegen die Bundesliga-Reserve präsentierte sich die Defensive um den starken Korbinian Stütz wesentlich stabiler. Nur wenige Minuten fehlten, und es hätte zu einem 1:0-Erfolg in der Rosenau gereicht. Am Ende ging das 1:1 in Ordnung. Im Heimspiel gegen die Hachinger ist Hankofen nun klarer Außenseiter, aber genau darin könnte auch die große Chance liegen. "Wir freuen uns auf Unterhaching. Wir haben zuletzt gegen Hochkaräter wie den FC Bayern II oder die Würzburger Kickers gute Leistungen gezeigt. Die Kunst wird darin bestehen, dass wir uns nicht verstecken und vor Ehrfurcht erstarren vor den Hachingern, die völlig zurecht da oben stehen. Sie haben den Umbruch nach dem Abstieg sehr schnell und vor allem gut hinbekommen. Das zeigt schon, dass vieles stimmt in Unterhaching", meint Hankofens Coach Tobias Beck.

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: David Schneider ist vergangene Woche im Training umgeknickt und hat sich das Außenband angerissen. Er wird wohl zwei Wochen pausieren müssen. Ansonsten fehlen nur die langzeitverletzten David Löffler und Samuel Pex.

Sven Bender und seine Hachinger wollen in Hankofen den nächsten Sieg. – Foto: Sven Leifer