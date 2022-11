Tabellenführer ‼️ TVE helfen auch 99 min Spielzeit nicht 👍🏻

SV HNK Slaven Stuttgart behauptete sich mit einem 1:0-Sieg beim Tabellenführer TV Echterdingen II. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Josip Kljajic brachte SV HNK Slaven Stuttgart in der 26. Spielminute in Führung. Komfortabel war die Pausenführung der Elf von Coach Igor Kantar nicht, aber immerhin gingen die Gäste mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. In der 59. Minute änderte Igor Kantar das Personal und brachte Luka Mijic und Dejan Vojnovic mit einem Doppelwechsel für Amer Lipjankicund Igor Magoci auf den Platz. Martin Kittelberger; Markus Müller wollte die Zweitvertretung von TV Echterdingen zu einem Ruck bewegen und so sollten Eban Keskin und Timo Bock eingewechselt für Mats Heienbrok und Matteo Rizzo neue Impulse setzen (84.). Schlussendlich pfiff der Unparteiische Pierre Njitchuang Nganwa das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. SV HNK Slaven Stuttgart brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für TV Echterdingen II 26 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 47 Treffern stellt der Gastgeber den besten Angriff der Kreisliga A2, jedoch kam dieser gegen SV HNK Slaven Stuttgart nicht voll zum Zug.

SV HNK Slaven Stuttgart mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Seit fünf Begegnungen hat SV HNK Slaven Stuttgart das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft TV Echterdingen II auf den FV Germania Degerloch (12:00 Uhr), SV HNK Slaven Stuttgart reist zu MK Makedonija Stuttgart(14:00 Uhr).