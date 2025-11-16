Tabellenführer TSV Höchst erlebt Debakel gegen Dieburg

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Tabellenführer TSV Höchst auf eigenem Platz ein Debakel erlebt und mit 0:6 Toren gegen Hassia Dieburg verloren. Dagegen kam der schärfste Verfolger TSG Steinbach zu einem ungefährdeten 4:0 gegen die KSG Georgenhausen. Einen 7:0-Kantersieg feierte der TV Fränkisch-Crumbach im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten TSV Lengfeld. Schlusslicht SG Bad König/Zell kam gegen die SSV Brensbach zu einem unerwarteten 1:0-Heimsieg. Auch der FV Eppertshausen hatte mit dem 2:1 über die SG Mosbach/Radheim Grund zum Feiern. Einen schlechten Tag erwischte dagegen der TSV Günterfürst, der mit 1:4 dem Aufsteiger Viktoria Urberach unterlag. Die SG Rimhorn/Neustadt setzte sich im Abstiegsderby mit 3:1 gegen Aufsteiger TS Ober-Roden II durch.