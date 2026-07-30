Tabellenführer TSV Buchholz muss jetzt gegen TuS Dassendorf bestehen

Der TSV Buchholz 08 hat am ersten Spieltag der Oberliga Hamburg direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 4:0 gewann die Mannschaft beim ambitionierten TSV Sasel und übernahm damit vorerst die Tabellenführung. Für Buchholz war es nicht nur ein perfekter Start in die neue Saison, sondern auch ein gelungener Pflichtspieleinstand für Trainer Marco Spangenberg.
Das Ergebnis kam in dieser Deutlichkeit überraschend. Sasel hatte sich im Sommer prominent verstärkt und zählt zu den Teams, denen im oberen Tabellendrittel einiges zugetraut wird. Buchholz dagegen nutzte den Auftakt, um früh zu zeigen, dass auch mit dem Team aus der Nordheide zu rechnen ist.
Ganz überraschend kam der Sieg für Spangenberg allerdings nicht. Gegenüber Transfermarkt erklärte der neue Buchholzer Trainer: „Ich habe es tatsächlich erwartet, weil ich es unter der Woche gespürt habe. Die Mannschaft war im Training super gut und sehr fokussiert.“
Für Spangenberg passte vor allem die Belastungssteuerung vor dem Auftakt. „Wir haben das gut dosiert, dass wir heute auf den Punkt frisch waren. Und ich glaube, das war entscheidend - frisch im Kopf und in den Beinen zu sein“, sagte er. Sein Fazit: „Von daher habe ich fest damit gerechnet, dass wir was mitnehmen werden.“
Dass daraus nicht nur ein Punktgewinn, sondern ein 4:0-Auswärtssieg wurde, macht den Start umso bemerkenswerter. Buchholz setzte direkt ein Zeichen, ohne dass aus einem Spiel bereits eine ganze Saisonprognose entstehen muss. Klar ist aber: Der erste Eindruck sitzt.
Der nächste Prüfstein folgt sofort. Am Sonntag, 2. August, empfängt Buchholz um 14 Uhr die TuS Dassendorf. Für den neuen Tabellenführer wird das direkt der Härtetest gegen einen der spannendsten Kader der Liga. Die TuS hat unter Oliver Zapel massiv umgebaut und will nach dem großen Umbruch möglichst schnell wieder oben angreifen.
Für Buchholz ist das Spiel die Chance, den starken Auftakt zu bestätigen. Nach einem 4:0 bei Sasel geht die Mannschaft mit Rückenwind in das erste Heimspiel. Gleichzeitig wird die Partie zeigen, wie belastbar der erste Eindruck wirklich ist.
Auch danach bleibt das Programm interessant. Im LOTTO-Verbandspokal geht es am 8. August zum SC Sternschanze, anschließend folgen in der Liga die Spiele beim FC Teutonia 05 Ottensen und gegen Concordia Hamburg. Buchholz hat sich mit dem Auftaktsieg eine ideale Ausgangslage geschaffen. Nun beginnt die Aufgabe, aus dem perfekten Start mehr als nur eine Momentaufnahme zu machen.
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