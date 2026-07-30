Tabellenführer TSV Buchholz muss jetzt gegen TuS Dassendorf bestehen Der Start hätte kaum besser laufen können: TSV Buchholz 08 gewinnt zum Auftakt überraschend klar beim TSV Sasel. Trainer Marco Spangenberg hatte den Auftritt kommen sehen. von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Trainer Marco Spangenberg. – Foto: Bernhard Gawlick

Der TSV Buchholz 08 hat am ersten Spieltag der Oberliga Hamburg direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 4:0 gewann die Mannschaft beim ambitionierten TSV Sasel und übernahm damit vorerst die Tabellenführung. Für Buchholz war es nicht nur ein perfekter Start in die neue Saison, sondern auch ein gelungener Pflichtspieleinstand für Trainer Marco Spangenberg.

Das Ergebnis kam in dieser Deutlichkeit überraschend. Sasel hatte sich im Sommer prominent verstärkt und zählt zu den Teams, denen im oberen Tabellendrittel einiges zugetraut wird. Buchholz dagegen nutzte den Auftakt, um früh zu zeigen, dass auch mit dem Team aus der Nordheide zu rechnen ist.

Spangenberg spürte den starken Auftritt Ganz überraschend kam der Sieg für Spangenberg allerdings nicht. Gegenüber Transfermarkt erklärte der neue Buchholzer Trainer: „Ich habe es tatsächlich erwartet, weil ich es unter der Woche gespürt habe. Die Mannschaft war im Training super gut und sehr fokussiert.“ Für Spangenberg passte vor allem die Belastungssteuerung vor dem Auftakt. „Wir haben das gut dosiert, dass wir heute auf den Punkt frisch waren. Und ich glaube, das war entscheidend - frisch im Kopf und in den Beinen zu sein“, sagte er. Sein Fazit: „Von daher habe ich fest damit gerechnet, dass wir was mitnehmen werden.“ Dass daraus nicht nur ein Punktgewinn, sondern ein 4:0-Auswärtssieg wurde, macht den Start umso bemerkenswerter. Buchholz setzte direkt ein Zeichen, ohne dass aus einem Spiel bereits eine ganze Saisonprognose entstehen muss. Klar ist aber: Der erste Eindruck sitzt. Jetzt wartet direkt die TuS Dassendorf

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 Buchholz 08 TuS Dassendorf Dassendorf 14:00 PUSH