Tabellenführer trotz Slapstick-Eigentor: SV Walsdorf hat gut lachen

Wichtige Grätsche: In letzter Sekunde wirft sich Lukas Ernst noch in den Ball, sonst hätte Lasse Neuhaus in dieser Szene womöglich zum 1:1 getroffen. Am Ende gewann Walsdorf mit 4:1, das einzige Idsteiner Tor erzielte Ernst mit einem kuriosen Eigentor. – Foto: Jörg Halisch

Idstein. Bei Pizza und Bier saßen ein paar Walsdorfer Spieler am Sonntagabend beisammen, schauten sich ihren 4:1-Derbysieg beim TV Idstein nochmal im Re-Live des Wiesbadener Kurier an . Nicht nur der Sieg und die damit verbundene, aktuelle Kreisoberliga-Tabellenführung, dürften für Erheiterung gesorgt haben. Auch über das kuriose Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:2 kann man im SVW-Lager schon lachen.

Lukas Ernst war der Schütze dieses kuriosen Treffers, den Experte Oli Schöneck am Mikro als "Slapstick pur" beschrieb. Was geschehen war: Im Zweikampf mit zwei Mitspielern war Idsteins Top-Stürmer Luis Cortijo-Lange an der Kante des Sechzehners zu Boden gegangen. Der Ball rollte einige Meter zu Lukas Ernst, der auf seinen Keeper Leon Bauer zurückpassen wollte. Dumm nur, dass der SVW-Schlussmann einen Schritt in die falsche Richtung gegangen war. So trudelte der Ball am verdutzten Keeper vorbei ins Netz. "Eigentlich haben wir alle auf den Pfiff des Schiedsrichters gewartet, danach habe wir uns verdutzt angeguckt. Wahrscheinlich hatte der ein oder andere schon abgeschaltet", blickt Lukas Ernst auf die Szene zurück.

Letztlich blieb es bei dem einen Walsdorfer Gegentreffer, zumal Ernst mit einer Monstergrätsche gegen den einschussbereiten Lasse Neuhaus in der ersten Halbzeit ein sicheres Gegentor verhindert hatte. Womit der SVW auf bislang zehn Saison-Gegentore kommt und erst einmal mehr als ein Gegentor kassiert hat. "Im Nachhinein war der Sieg schon verdient, Idstein hat zwar mehr den Ball gehabt, aber das Chancenplus war bei uns, wir hätten es auch früher entscheiden können", sagt Lukas Ernst.

Der Co-Spielertrainer sagt über die Abwehrstärke seines Teams: "Wir Defensivspieler kennen uns schon seit Jahren. Das hilft natürlich. Dazu legen wir im Training viel Fokus auf Anlaufsituationen. Das geht schon vorne mit den Stürmern los, die die richtigen Situationen erkennen müssen", sagt Ernst.

Bisher weitestgehend verletzungsfrei durch die Saison gekommen

Weiterer Trumpf: Die Tatsache, dass die Walsdorfer weitestgehend verletzungsfrei durch die Runde gekommen sind - ganz im Gegensatz zum Rivalen vom Wochenende. "Das ist ein Mehrwert im Vergleich zu den vorherigen beiden Spielzeiten, so ist die Beteiligung und Intensität im Training auch höher", sagt Ernst. Wenngleich die Tabellenführung nur eine Momentaufnahme sei.