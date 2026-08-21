Tabellenführer trifft auf selbstbewussten Verfolger Der SC Spelle-Venhaus empfängt am dritten Spieltag den BSV Rehden von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Zwei Spiele, zwei Siege: Der SC Spelle-Venhaus hat sich an die Spitze der Oberliga gesetzt. Nun wartet mit dem BSV Rehden ein noch ungeschlagener Gegner, der nach dem 3:1 gegen Vizemeister Germania Egestorf-Langreder mit Selbstvertrauen ins Emsland kommt.

Der SCSV hat nach den ersten beiden Spieltagen die maximale Ausbeute eingefahren. Auf das 5:0 zum Auftakt gegen VfV Borussia 06 Hildesheim folgte ein 3:1 beim Regionalligaabsteiger TuS Blau-Weiß Lohne. Mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:1 steht die Mannschaft von Henry Hupe damit an der Tabellenspitze. Der Start ist auch deshalb bemerkenswert, weil Hupe in Lohne auf dieselbe Anfangsformation setzte wie eine Woche zuvor gegen Hildesheim. Die weitgehend eingespielte Mannschaft hat damit früh Stabilität entwickelt. Gleichzeitig sorgen die Neuzugänge für zusätzliche Optionen. Benjamin Evers, der im Sommer von Preußen Münster II nach Spelle wechselte, hat bereits drei Ligatore erzielt. Auch Tom Winnemöller steht nach zwei Spieltagen bei drei Treffern.

Der Sieg in Lohne zeigte zudem die Effizienz der Emsländer. Nach einer zunächst ausgeglichenen Partie nutzte Spelle seine Möglichkeiten konsequent und brachte den zweiten Saisonerfolg anschließend sicher über die Zeit. Rehden reist mit Rückenwind an Der BSV Rehden hat ebenfalls einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Nach dem 0:0 beim TuS Bersenbrück setzte sich die Mannschaft von Trainer Majid Cirousse zu Hause mit 3:1 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder durch. Vier Punkte bedeuten derzeit Rang fünf.