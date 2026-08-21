Tabellenführer trifft auf selbstbewussten Verfolger

Zwei Spiele, zwei Siege: Der SC Spelle-Venhaus hat sich an die Spitze der Oberliga gesetzt. Nun wartet mit dem BSV Rehden ein noch ungeschlagener Gegner, der nach dem 3:1 gegen Vizemeister Germania Egestorf-Langreder mit Selbstvertrauen ins Emsland kommt.
Der SCSV hat nach den ersten beiden Spieltagen die maximale Ausbeute eingefahren. Auf das 5:0 zum Auftakt gegen VfV Borussia 06 Hildesheim folgte ein 3:1 beim Regionalligaabsteiger TuS Blau-Weiß Lohne. Mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:1 steht die Mannschaft von Henry Hupe damit an der Tabellenspitze.
Der Start ist auch deshalb bemerkenswert, weil Hupe in Lohne auf dieselbe Anfangsformation setzte wie eine Woche zuvor gegen Hildesheim. Die weitgehend eingespielte Mannschaft hat damit früh Stabilität entwickelt. Gleichzeitig sorgen die Neuzugänge für zusätzliche Optionen. Benjamin Evers, der im Sommer von Preußen Münster II nach Spelle wechselte, hat bereits drei Ligatore erzielt. Auch Tom Winnemöller steht nach zwei Spieltagen bei drei Treffern.
Der Sieg in Lohne zeigte zudem die Effizienz der Emsländer. Nach einer zunächst ausgeglichenen Partie nutzte Spelle seine Möglichkeiten konsequent und brachte den zweiten Saisonerfolg anschließend sicher über die Zeit.
Der BSV Rehden hat ebenfalls einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Nach dem 0:0 beim TuS Bersenbrück setzte sich die Mannschaft von Trainer Majid Cirousse zu Hause mit 3:1 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder durch. Vier Punkte bedeuten derzeit Rang fünf.
Für Cirousse ist Spelle ein Gegner aus dem oberen Bereich der Liga, eine endgültige Bewertung der Kräfteverhältnisse hält er nach zwei Spieltagen jedoch noch für verfrüht. „Ich schätze Spelle schon so ein, dass sie zu den besseren Mannschaften der Liga gehören. Ob sie eine absolute Spitzenmannschaft sind, kann ich im Moment noch nicht beurteilen“, sagt der BSV-Trainer auf der Homepage des Vereins.
Dass die Speller mit großem Selbstvertrauen auftreten werden, erwartet Cirousse dennoch. Schließlich habe die Mannschaft mit Hildesheim und Lohne bereits zwei anspruchsvolle Aufgaben erfolgreich gelöst. Seine eigene Mannschaft sieht er allerdings ebenfalls gut vorbereitet: „Die werden das Spiel mit viel Selbstvertrauen vorbereiten – wir aber nicht mit weniger.“
Co-Trainer David Schiavone erwartet ebenfalls eine schwierige Aufgabe. Spelle habe sich „sehr gut verstärkt“ und sei aktuell Tabellenführer. „Deshalb wird es für uns ein sehr, sehr schweres Spiel. Aber in unserer aktuellen Form wollen wir versuchen, auch dort etwas mitzunehmen.“
Für Rehden geht es damit um mehr als die Fortsetzung des gelungenen Saisonstarts. Die Partie bietet dem Tabellenfünften die Möglichkeit, sich gegen den Spitzenreiter zu behaupten. Spelle wiederum kann mit einem weiteren Sieg seine Position an der Tabellenspitze festigen. Die Ausgangslage ist entsprechend klar: Der Erste empfängt den Fünften – beide Mannschaften gehen ohne Niederlage in den dritten Spieltag.