Tabellenführer trifft auf Schlusslicht: Pflichtaufgabe in Helmstedt

Der Gegner aus Helmstedt steht nach acht Spielen mit null Punkten und einem Torverhältnis von 3:42 am Tabellenende. Zuletzt setzte es beim MTV Hondelage eine herbe 0:8-Niederlage – die achte Pleite im achten Spiel. Dennoch will Schaumburg nichts von einer Pflichtaufgabe wissen: „Helmstedt hat genauso viel Respekt verdient wie jede andere Mannschaft in unserer Liga und genauso werden wir das angehen.“

Die Lehndorfer reisen dagegen mit breiter Brust an. Nach dem 2:0-Erfolg über den SV Lauingen-Bornum bleibt das Team von Trainer Hendrik Boy mit 24 Punkten aus neun Spielen souverän an der Spitze. Der TSV überzeugt derzeit auf beiden Seiten des Feldes: 37 Tore sprechen für die enorme Offensivwucht, nur elf Gegentreffer für die defensive Ordnung des Spitzenreiters.

„Wir sind Tabellenführer und haben daher keine leichten Spiele mehr. Es wird keine Geschenke geben. Ob nun Hondelage, Acosta, Groß Lafferde oder Türk Gücü Helmstedt – wir schicken unsere Spieler mit 100 Prozent Bereitschaft in alle Spiele.“ Der Fokus sei klar: „Ansonsten hätten wir da oben nichts zu suchen.“

Mit dieser Haltung will Lehndorf am Samstag die eigene Siegesserie fortsetzen – und beim Schlusslicht den nächsten Schritt Richtung Herbstmeisterschaft machen.