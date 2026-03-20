Tabellenführer TiMoNo will nächsten Schritt gehen

– Foto: Cedric Siefker

Klare Rollenverteilung vor dem Duell am Sonntag: Während TiMoNo die Tabellenführung festigen will, reist Andervenne als Außenseiter mit kämpferischer Haltung an.

Am kommenden Wochenende steht in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West das Duell zwischen Tabellenführer SV TiMoNo und dem SV Heidekraut Andervenne an. Die Ausgangslage ist dabei klar: TiMoNo führt die Tabelle souverän an, während Andervenne als Fünfter versucht, beim Spitzenreiter zu bestehen.

Die Gastgeber gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie und haben dabei ein klares Ziel vor Augen. „Wir wollen die guten Eindrücke aus der Trainingswoche im Spiel umsetzen und den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen“, betont Trainer Jan-Henrik Koppelkam.

Mit 46 Punkten aus 16 Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 37:5 hat sich TiMoNo in dieser Saison bislang als dominierende Mannschaft präsentiert. Entsprechend liegt der Fokus darauf, die konstant starken Leistungen weiter zu bestätigen.

Doch auch die Gäste aus Andervenne reisen nicht ohne Ambitionen an. Trainer Patrick Lonnemann erwartet ein intensives Spiel gegen den Ligaprimus: „Am Wochenende geht es für uns zum Tabellenführer, der bislang eine sehr starke Saison spielt. Wir erwarten ein intensives Auswärtsspiel und müssen von Beginn an hellwach sein.“

Der Respekt vor dem Gegner ist dabei deutlich spürbar, dennoch will sich Andervenne keineswegs kampflos geschlagen geben. „Wenn wir als Team geschlossen auftreten und unsere Leistung abrufen, wollen wir es ihnen so schwer wie möglich machen“, so Lonnemann weiter.

Während TiMoNo also den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft anpeilt, setzt Andervenne auf mannschaftliche Geschlossenheit und defensive Stabilität, um dem Favoriten Paroli zu bieten. Das Duell verspricht damit eine interessante Mischung aus Dominanzanspruch und kämpferischem Widerstand.