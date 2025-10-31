Tabellenführer TiMoNo empfängt Meppens U20 zum Rückrundenauftakt

Der SV TiMoNo geht am Sonntag mit breiter Brust in das erste Heimspiel der Rückrunde der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Gegner ist die U20 des SV Meppen, die nach schwierigen Wochen vor einer echten Bewährungsprobe steht.

Am Sonntag steht in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West ein Duell mit klarer Rollenverteilung an: Der souveräne Tabellenführer SV TiMoNo empfängt die U20 des SV Meppen. Während die Gastgeberinnen in dieser Saison ungeschlagen an der Spitze stehen, reist das Meppener Nachwuchsteam als Zehntplatzierter nach Nortmoor – mit dem Ziel, sich gegen den Favoriten bestmöglich zu behaupten.

Für TiMoNo-Trainer Jan-Henrik Koppelkam ist die Partie etwas Besonderes, denn sein Team bestreitet das erste Heimspiel der Rückrunde. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel der Rückrunde. Wir sind in einer sehr guten Verfassung und haben erneut einen breiten Kader zur Verfügung“, sagt Koppelkam. Seine Mannschaft hat nach einem Remis zum Auftakt zehn Spiele in Folge gewonnen, beeindruckt durch Konstanz, Disziplin und eine bemerkenswerte Balance zwischen Angriff und Abwehr. Mit 26 Toren und nur vier Gegentreffern führt TiMoNo in beiden Kategorien die Liga an.

Ganz anders die Ausgangslage beim SV Meppen II: Das Team von Trainer Ralf Spanier konnte in dieser Saison erst einen Sieg einfahren und steht mit vier Punkten im unteren Tabellenbereich. Trotzdem blickt der Coach mit realistischer, aber kämpferischer Haltung auf die Aufgabe: „Bei einer solchen Tabellenkonstellation haben wir nichts zu verlieren. TiMoNo ist für mich die spielstärkste Mannschaft der Liga. Wir müssen alles daransetzen, sie früh zu stören und nicht in ihren Spielfluss kommen zu lassen.“