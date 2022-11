Tabellenführer SV Vötting beendet Auer Siegesserie Fußball-Kreisklasse 3

Vötting/Au – Der SV Vötting hat ein umkämpftes Spitzenspiel gegen den Tabellendritten TSV Au am Samstag mit 2:0 (0:0) gewonnen und damit nun beste Chancen, als Ligaprimus zu überwintern. Für die Hallertauer war es die erste Niederlage nach zuvor zehn Siegen hintereinander.

Elfmeter oder nicht Elfmeter?

In der ersten Hälfte waren die Gastgeber spielerisch besser, aber beide Abwehrreihen ließen kaum etwas zu. Die beste SVV-Chance hatte Michael Düber, der den Ball knapp am Pfosten vorbeischlenzte (25.). Kurz darauf ein Aufreger auf der Gegenseite, als Dominic Schermbach zuerst geblockt und dann an der Strafraumkante zu Fall gebracht wurde (27.). Doch die Pfeife von Referee Alper Tuncer blieb stumm. „Es lief unglücklich, weil ich mit Josip Andrik früh einen wichtigen Mann auswechseln musste und der Schiri einen klaren Elfmeter nicht gab. Ansonsten war Vötting der verdiente Sieger“, sagte TSV-Trainer Sepp Summerer.

