Tabellenführer SV Union Neuruppin verliert, FC Schwedt 02 II mit 7:1

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SV Rot-Weiß Kyritz – SV Blumenthal-Grabow 1:1 Lukas Milord brachte die Gäste in der 86. Minute vermeintlich auf die Siegerstraße. Doch ein Eigentor von Florian Süßmann in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte für einen dramatischen und bitteren Ausgleich aus Blumenthaler Sicht. Kyritz bleibt trotz des späten Punktgewinns im unteren Drittel.

SV Union Neuruppin 1990 – Pankower SV Rot-Weiß 1921 2:4

Das Topspiel hielt, was es versprach. Peter Schaden brachte den Tabellenführer in Führung, doch Pankow zeigte sich spielstark und nervenstark: Niklas Raczkowski (31.), Patrick Ortlieb (76.), ein Eigentor von Marcus Krahl (82.) und ein weiterer von Neuruppins Keeper in der Nachspielzeit sicherten den Gästen einen Big Point. Neuruppin bleibt dennoch vorne, Pankow mit zwei Spielen weniger in Lauerstellung.

TSV Wustrau – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 1:1

Jamie Nick Pöhls (59.) schoss Wustrau in Front, doch ein Eigentor von Erik Michaelis (71.) kostete den Dreier. Zaatzke nahm einen glücklichen Punkt mit vor 109 Zuschauern.