Tabellenführer SV Groß-Bieberau reist zum Schlusslicht Bereits am Mittwoch geht es weiter in der Gruppenliga Darmstadt +++ Der SV Groß-Bieberau trifft auf den TSV Höchst +++ Neben Griesheim gegen Hahn stehen noch weitere Partien an von Michael Sobota · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

Im Testspiel trafen Felix Hamm (im Tor) und Luis Schwalm mit der SG Arheilgen auf den SV Darmstadt 98 (mit Ibrahim El Kadiri). Am Mittwoch spielt die SG in der Gruppenliga gegen Dersim Rüsselsheim. – Foto: Sascha Lotz

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg. Am Mittwochabend steht bereits der dritte Spieltag in der Gruppenliga Darmstadt auf dem Programm. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf das Spiel von Viktoria Griesheim gegen den SV Hahn gerichtet. Beide Mannschaften sind mit jeweils einem Sieg und einem Remis gestartet. In beiden Spielen hat sich Aufsteiger Hahn als robustes Team gezeigt, das mittlerweile Steherqualitäten hat. Das zeigte sich vergangenen Sonntag beim FC Fürth, als man in der zweiten Halbzeit mit 1:3 zurücklag und noch ein 3:3-Remis erkämpfte. Auch Gastgeber Griesheim kann mit dem Rundenstart bislang zufrieden sein. Gegen den SV Hahn will man den zweiten Sieg einfahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 20:00 Uhr SG Arheilgen SG Arheilgen SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 20:00 PUSH Aufsteiger SG Arheilgen hat im ersten Ligaspiel bei der 0:4-Niederlage gegen den TSV Auerbach einiges an Lehrgeld gezahlt, obwohl das hohe Ergebnis das Kräfteverhältnis nicht unbedingt widerspiegelte. Jetzt soll es erneut zu Hause gegen Dersim Rüsselsheim besser klappen. Die Gäste haben vergangenen Sonntag mit dem 7:3-Kantersieg gegen den Aufsteiger TSV Höchst für Aufsehen gesorgt. Arheilgen ist also gewarnt, muss vor allem die Offensivabteilung der Rüsselsheimer an die Kette legen. Zudem muss die SGA sich mehr Torchancen als zuletzt erarbeiten, um mit einem Sieg eine mögliche Unruhe erst gar nicht aufkommen zu lassen.

SV Groß-Bieberau hat bereits sechs Punkte auf dem Konto Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt steht der TSV Altheim zu einem frühen Zeitpunkt unter Druck. Jetzt steht das Spiel gegen die TS Ober-Roden an, das unbedingt gewonnen werden muss. Ober-Roden hat zuletzt mit einem klaren Sieg gegen den SV 07 Geinsheim aufgewartet und rechnet sich auch in Altheim etwas aus. Die SG Langstadt/Babenhausen trifft auf die Mannschaft der FSG Riedrode, ein von jeher unangenehmer Gegner für die Gastgeber. Nach dem Sieg zuletzt gegen den SV Münster will man nun nachlegen und mit aller Konsequenz den zweiten Saisonsieg einfahren.