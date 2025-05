Tabellenführer SV Dornach vier Punkte vorn

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach haben die Pflichtaufgabe beim TSV Fridolfing souverän gelöst und mit dem 2:0-Sieg gegen den Absteiger ihre Anwartschaft auf den Titel unterstrichen. Weil der TSV Dorfen unentschieden spielte, geht der Spitzenreiter mit einem Vier-Punkte-Polster auf den Verfolger in die letzten beiden Partien.

Die Dornacher ließen von Beginn an keine Zweifel darüber aufkommen, welches der beiden Teams auf direktem Weg in die Landesliga will und welches in die Kreisliga zurückmuss. „Ich schätze, wir haben rund 80 Minuten lang den Ball gehabt“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl: „Unser Torwart Dominik Bertic musste keinen einzigen Ball wirklich halten.“

Und doch stellten seine Schützlinge Wastls Geduld wie zuletzt beim 3:0 in Holzkirchen auf die Probe. Mit dem feinen Unterschied, dass sein Team defensiv diesmal kaum gefordert wurde, weil die Gastgeber im Spiel nach vorne so gut wie keine Gefahr entwickelten.

Auf der anderen Seite näherte sich der Spitzenreiter immer wieder dem Tor an und hatte bis zur Pause einige gute Möglichkeiten – die besten Gelegenheiten vergaben dabei Simon Reitmayer, der mit einem Kopfball die Querlatte traf sowie Spielertrainer Manuel Ring mit einem Volleyschuss im Anschluss an einen Versuch von Reitmayer. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste den Druck und wurden nun auch des Öfteren mit Bällen aus dem Halbfeld heraus gefährlich. „Außerdem haben wir die Kette von Fridolfing mehr und mehr in Bewegung gebracht“, sagte Sebastian Wastl, der mit zunehmender Spieldauer Ermüdungserscheinungen beim Gegner feststellte.

Der Dosenöffner in der einseitigen Begegnung war der Führungstreffer von Hugo Heise knapp zehn Minuten nach dem Wechsel. Mit einem feinen Chip hatte Ring die Abwehr überspielt, und Heise anschließend zu seinem fünften Saisontor vollstreckt (56.). Heise war es dann auch, der nach einem Pass in die Tiefe von der linken Angriffsseite den zwölften Treffer von Lorenz Scholz vorbereitete und so zum „Man oft the Match“ avancierte.

TSV Fridolfing – SV Dornach 0:2 (0:0) SV Dornach: Bertic – Reitmayer (79. Smajilovic), Wagatha, Hanusch, Buck – Heise (77. Idrissi), Mandler, Soheili, Partenfelder (90. Kaiser) – Ring (68. Kampmann) – Scholz (72. Schwarzmann) – Tore: 0:1 Heise (56.), 0:2 Scholz (69.) – Schiedsrichter: Christian Babjar (TuS Alztal Garching) Zuschauer: 50