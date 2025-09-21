Tabellenführer SV Budberg übt sich in Zurückhaltung

Viktoria Goch hatte am Freitag durch einen 5:0-Erfolg über den SV Scherpenberg den SV Budberg von der Tabellenspitze der Landesliga verdrängt. Das wollte das Team von Tim Wilke so nicht akzeptieren und holte sich am Sonntag Rang eins zurück. Der SVB bezwang den FC Kray im heimischen Sportpark 3:1 (2:0). Trainer Wilke drückte aber auf die Euphoriebremse: „Die Platzierung spielt keine Rolle, das ist in der Kabine überhaupt kein Thema. Wir tun gut daran, bei uns zu bleiben.“

Der Trainer änderte die Anfangself auf drei Positionen. Jan Luca Häselhoff und Niklas Ueberfeld blieben wegen Adduktorenproblemen draußen. Ole Egging sowie Florian Mordt mischten für sie mit. Mike Terfloth rückte für Benedict Vana in die Startformation. Der SVB machte gleich mächtig Dampf, überzeugte läuferisch und mit aggressivem Zweikampfverhalten. Die Hausherren kamen zu etlichen Tormöglichkeiten. Wilke meinte später überglücklich: „Das war die beste erste Halbzeit in diesem Kalenderjahr.“

Vor dem 1:0 nach einer Viertelstunde zog Mordt eine Flanke vor den zweiten Pfosten auf den Kopf von Moritz Paul, der ablegte auf Felix Weyhofen. Der 23-Jährige brachte den Ball im Netz unter. Fynn Eckhardt überwand den Essener Keeper kurz vor der Pause ein zweites Mal. Den Freistoß von Terfloth konnte Raphael Koczor nur nach vorne abklatschten,der Budberger Mittelfeldakteur schaltete am schnellsten und erhöhte auf 2:0 (41.).

Besonders auffällig spielte Alessandro Hochbaum. Der 19-Jährige bestach im zentralen Mittelfeld durch enorme Ballsicherheit und seine robuste Spielweise. So verschaffte sich der Sommer-Neuzugang beim Gegner schnell Respekt. Wilke fand, dass Hochbaum „endlich die Bremse“ gelöst habe.

Im zweiten Abschnitt bekam der SV Budberg zwischen der 60. und 80. Minute einige Probleme. Die Essener trafen unter anderem zweimal den Pfosten. „Da fehlten uns die Körner“, so Wilke. Kray gelang das Anschlusstor durch Estevan Rascho aber erst in der 88. Minute. Die Gäste witterten Morgenluft. Doch rund 30 Sekunden nach dem 1:2 legte der Tabellenführer nach. Weyhofen mit seinem zweiten Treffer machte alles klar.

Die Englische Woche führt die Buderg aber Mittwochabend im Kreispokal zum A-Ligisten SpVgg Rheurdt-Schaephuysen.

Es spielten: Anders; Egging, Beerenberg, Eckhardt (62. Umberg), Mordt, Hochbaum (86. Dagdemir), Terfloth (71. Vana), Nowak (90.+2 Le. Severith), Hahn (82. Reitemeier), Weyhofen, Paul.