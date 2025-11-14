Tabellenführer Strausberg trifft unter Flutlicht auf Joachimsthal

– Foto: Imago Images

Der 11. Spieltag der Landesklasse Nord verspricht Spannung pur: Tabellenführer FC Strausberg empfängt das wiedererstarkte Joachimsthal, während Verfolger Gartz im Duell gegen Gramzow gefordert ist. Schönow trifft auf Sachsenhausen II, Prenzlau erwartet Oberkrämer – und im Tabellenkeller hofft Ahrensfelde II auf Punkte in Birkenwerder.

Heute, 19:30 Uhr FC Strausberg Strausberg FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal 19:30 PUSH

Der Spitzenreiter aus Strausberg will seine beeindruckende Serie fortsetzen. Nach neun Siegen aus zehn Spielen empfängt der FC das Team aus Joachimsthal, das zuletzt mit einem klaren 4:0 gegen Prenzlau Selbstvertrauen tankte. Strausberg zeigte beim 3:0 in Sachsenhausen seine Dominanz, mit Toren von Silvan Küter, Moritz Röhr und Ben Jacob. Joachimsthal reist mit offensiver Schlagkraft an – Lazaros Kesof, Julius Schneider und Moritz Fedder trafen am vergangenen Spieltag. Ein Topspiel, in dem die Gäste mutig auftreten müssen, um Strausbergs Heimserie zu gefährden. ---

Beide Teams sind in der Tabelle punktgleich – und beide lieferten zuletzt torreiche Begegnungen. Lunow/Oderberg musste sich in Schönow mit 2:4 geschlagen geben, während Templin beim 4:3-Erfolg in Wriezen Nervenstärke bewies. Die Gäste möchten sich auf ihr starkes Offensivtrio Quintin Schönherr, Tim Rodenhagen und Amon Vetter verlassen. Lunow wird auf Moritz Linke hoffen, der zuletzt doppelt traf. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. ---

Im Duell zweier Kellerkinder steht viel auf dem Spiel. Klosterfelde II verlor zuletzt 1:4 in Gramzow und muss auf den gesperrten Sebastian Geisler verzichten. Wriezen zog in einem turbulenten Spiel gegen Templin mit 3:4 den Kürzeren, zeigte aber Moral. Friedrich Tänzer, Marco Mateus Mariano Dos Santos und Sebastian Juhre trafen zuletzt für den FSV. Beide Teams brauchen dringend Punkte – vor allem Wriezen, um nicht weiter abzurutschen. ---

In Schönow treffen zwei Teams mit entgegengesetzten Trends aufeinander. Der BSV ist nach dem 4:2 gegen Lunow wieder auf Kurs und zählt auf Torjäger Tobias Münchberg, der zuletzt doppelt traf. Für die Gäste gab es beim 0:3 gegen Strausberg wenig Erfreuliches – die Mannschaft blieb offensiv zu harmlos. Schönow will mit einem Heimsieg oben dranbleiben, während Sachsenhausen dringend ein Erfolgserlebnis benötigt. ---

Ein Duell der Gegensätze: Prenzlau kassierte zuletzt ein klares 0:4 in Joachimsthal, während Oberkrämer beim 4:0 gegen Wandlitz seine Klasse zeigte. Yannick Busch, Yusuf Abouri und Christian Voß waren die Torschützen – ein Trio, das auch in Prenzlau für Gefahr sorgen dürfte. Die Gastgeber haben mit Enrico Bressel und Florian Redmann eigene Waffen, müssen aber defensiv stabiler agieren, um nicht erneut unterzugehen. ---

Nach dem 0:4 in Oberkrämer will Wandlitz Wiedergutmachung. Die Mannschaft steht mit 16 Punkten im Mittelfeld, während Velten zuletzt beim 2:2 gegen Birkenwerder Moral bewies. Simon Barczewicz und Niclas Winkler retteten dort einen Punkt. Wandlitz wird auf seine Heimstärke setzen, Velten dagegen auf kompakte Defensive – ein Spiel, das richtungsweisend für beide werden kann. ---

Gartz steht nach der 4:5-Niederlage in Ahrensfelde unter Zugzwang. Der Tabellenzweite will sich gegen den kampfstarken VfB Gramzow rehabilitieren. Die Gäste siegten zuletzt deutlich mit 4:1 gegen Klosterfelde II – Robin Gruening traf doppelt. Auch Sören Seethaler und Michel Sziede zeigten ihre Torgefahr. Gartz hingegen setzt auf Rafal Gnap und Pawel Andrzejewski, die bereits mehrfach trafen. Ein Prestigeduell mit viel Brisanz. ---