Tabellenführer spielt nicht: Landesliga-Duell kurzfristig abgesagt

Der SKV Rutesheim zeigte vor 70 Zuschauern von Beginn an, weshalb er vorne mitmischt. Mit enormem Druck und Zielstrebigkeit gelang bereits in der 12. Minute die Führung: Laurin Stütz traf zum 1:0. Nur vier Minuten später legte Gianluca Crepaldi in der 16. Minute das 2:0 nach – eine frühe Vorentscheidung. Crailsheim kämpfte, fand aber kaum Lösungen. Die Partie kippte endgültig, als Simon Schulz in der 60. Minute nach einem Platzverweis das Feld verlassen musste. Mit einem Mann weniger war für die Gäste kein Aufbäumen mehr möglich. ---

Ilshofen musste sich vor 60 Zuschauern früh schütteln, denn Jonas Hertel traf bereits in der 3. Minute zum 1:0 für die Gäste. Doch die Gastgeber reagierten geduldig: Lukas Lindner stellte in der 15. Minute den Ausgleich her. Die Begegnung blieb lange offen, geprägt von intensiven Zweikämpfen. Erst in der 81. Minute gelang Ilshofen der Durchbruch – Moritz Lindner traf zum vielumjubelten 2:1. Sieben Minuten später setzte erneut Lukas Lindner den Schlusspunkt, als er in der 88. Minute zum 3:1 traf. ---

Die TSG Öhringen setzte vor 100 Zuschauern ein Ausrufezeichen und feierte einen klaren 4:0-Heimerfolg. Kurz vor der Pause sorgte Lorik Makolli in der 44. Minute für das erlösende 1:0. Nach dem Seitenwechsel spielte Öhringen wie entfesselt: Volkan Demir erhöhte in der 54. Minute auf 2:0, Dionysios Pantelis legte in der 73. Minute zum 3:0 nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Lorik Makolli – diesmal per Handelfmeter in der 78. Minute. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Diese posteten die Hausherren auf Instagram: "Leider musste unser Spiel gegen den Tabellenführer nun doch kurzfristig Abgesagt werden. Wir hätten sehr gerne gespielt doch wir Respektieren und verstehen selbstverständlich die Entscheidung des Schiedsrichters." ---



Die SG Weinstadt trifft im direkten Nachbarschaftsduell der Tabelle auf den SV Leonberg/Eltingen. Weinstadt liegt knapp dahinter und kann mit einem Heimerfolg an den Gästen vorbeiziehen.

Heute, 14:30 Uhr TV Oeffingen Oeffingen GSV Pleidelsheim Pleidelsheim



Der TV Oeffingen geht als Vierter favorisiert in das Heimspiel gegen den GSV Pleidelsheim. Oeffingen zielt auf die Verfolgerplätze, Pleidelsheim kämpft als Schlusslicht um den Anschluss.

Heute, 14:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen SG Schorndorf SG Schorndo.



Der TSV Heimerdingen 1910 empfängt die formstarke SG Schorndorf. Heimerdingen will sich von der Gefahrenzone lösen, Schorndorf könnte mit einem Auswärtssieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.