Tabellenführer Spelle-Venhaus lässt Harderberg keine Chance

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann, Robert

Der SC Spelle-Venhaus bleibt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems weiter ohne Punktverlust. Gegen den SV Harderberg setzte sich der Spitzenreiter mit 4:0 durch – auf schwierigem Untergrund und nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

Der SC Spelle-Venhaus hat seine makellose Bilanz in der Frauen-Landesliga Weser-Ems weiter ausgebaut. Im Heimspiel gegen den SV Harderberg gewann der Tabellenführer am Sonntag mit 4:0 und bleibt damit auch nach zwölf Spielen ohne Punktverlust.

Auf einem teilweise tiefen und schwer bespielbaren Rasen entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Spelle hatte zwar mehr Spielanteile, tat sich in der Anfangsphase jedoch mit der Chancenverwertung und der Präzision im Spielaufbau schwer. Trainerin Rahel Mehring sprach nach der Partie von einem verdienten Sieg, sah aber in der ersten Halbzeit noch Verbesserungsbedarf: „Auf dem teils doch etwas tiefen Rasen sind uns insbesondere in der ersten Halbzeit zu viele technische Fehler unterlaufen.“

Dennoch gingen die Gastgeberinnen in der 26. Minute in Führung, als Lisa-Marie Egbers zum 1:0 traf. Nach der Pause steigerte sich Spelle deutlich. „Das wurde in der zweiten Halbzeit besser. Folglich belohnen wir uns dann auch mit drei weiteren Toren“, sagte Mehring. Egbers erhöhte kurz nach Wiederanpfiff mit zwei weiteren Treffern, ehe Sarah Wilke in der 82. Minute den 4:0-Endstand herstellte. Für Spelle bedeutete der Erfolg zugleich einen gelungenen Start in die weiteren Punktspiele.

Trotz der deutlichen Niederlage zog Harderbergs Trainer Patric Hagedorn ein differenziertes Fazit. „Wir als Team sind sehr, sehr stolz auf eine sehr geschlossene und kämpferische Mannschaftsleistung auf einem sehr schwer bespielbaren Platz gegen eine selbstverständlich auch sehr starke Truppe von Spelle“, sagte er. Seine Mannschaft habe über weite Strecken genau das umgesetzt, was man sich vor der Partie vorgenommen habe.

Dabei verwies Hagedorn auch auf die unterschiedlichen Voraussetzungen beider Teams. „Spelle hat als Mannschaft einen ganz anderen Anspruch an seinen Fußball und einen ganz anderen Qualitätsstandard als alle anderen Mannschaften der Liga“, erklärte er. Dennoch habe seine Mannschaft lange dagegengehalten.

Auch eine Rote Karte sowie die späten Gegentore änderten für den Harderberger Trainer nichts an seiner grundsätzlichen Einschätzung der Leistung. Das Ergebnis werde die Bewertung des Spiels nicht verändern: Die Mannschaft habe über weite Strecken eine geschlossene Leistung gezeigt, die den eigenen Erwartungen entsprochen habe.

Der Blick richtet sich für Harderberg bereits auf das Wiedersehen in zwei Wochen: „Natürlich freuen wir uns auf genau das gleiche Spiel bei uns in zwei Wochen noch einmal“, sagte Hagedorn.

Spelle-Venhaus bleibt derweil souverän an der Tabellenspitze der Liga und führt das Feld weiterhin ohne Punktverlust an.