Tabellenführer souverän, Engelbostel mit Kantersieg, Lehrte überrascht

Am 15. Spieltag der Bezirksliga Hannover festigt der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II die Spitzenposition, während der MTV Engelbostel-Schulenburg und TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II klare Erfolge feiern. Im Tabellenkeller setzt SV 06 Lehrte ein Lebenszeichen.
Sportfreunde Anderten drehen spektakulär in Lehrte
Die Sportfreunde Anderten (10., 19 Punkte) feierten beim FC Lehrte (7., 21 Punkte) nach frühem Rückstand einen 3:2-Auswärtssieg. Trainer Tobias Faust sah eine wechselhafte Partie: „In den ersten 30 Minuten war FC klar überlegen, die hätten auch 4:0 oder 5:0 führen können.“ Sein Team nutzte dann jedoch seine Chancen konsequent: „Wir haben das Spiel in kurzer Zeit komplett gedreht, auf 3:2.“ Nach der Pause sei es ausgeglichen gewesen: „FC hätte auch einen Elfmeter bekommen können, da hatten wir Glück. Aber am Ende bin ich natürlich froh, dass wir den Dreier eingefahren haben.“
Die SpVgg Niedersachsen Döhren (3., 26 Punkte) setzte sich beim Aufsteiger TuS Altwarmbüchen 1954 (16., 8 Punkte) mit 3:1 durch. Trainer Patrick Heldt sprach von einem „verdienten Auswärtserfolg“: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und in der 14. Minute durch Illia Povalii in Führung gegangen.“ Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich habe sein Team „das Spiel in eine Richtung gelenkt – in die Richtung Altwarmbüchener Tor“. Das 2:1 durch Julio Kotchi sei verdient gewesen, das späte 3:1 die Entscheidung: „Ein hart erarbeiteter, aber verdienter Sieg, solche Spiele musst du gewinnen, wenn du oben mitsprechen willst.“
Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II (4., 26 Punkte) festigte mit einem 3:0-Erfolg beim TSV Bemerode (11., 15 Punkte) seine Position im oberen Tabellendrittel. Trainer Marcel Pawlow sah einen „ordnungsgemäßen Start“ seiner Mannschaft, ehe sein Team „total den Faden verloren“ habe. Erst nach Umstellungen zur Pause lief es besser: „Wir haben ein paar Schrauben gedreht, einen Doppelwechsel gemacht – der hat sich gelohnt.“ Auch wenn eine späte Rote Karte für Julian Bödeker ärgerlich war, überwiegt das Positive: „Wir haben wieder zu null gespielt und stehen mit 26 Punkten sehr gut da.“
Der SV 06 Lehrte (17., 8 Punkte) holte mit dem 2:1-Sieg beim TSV Burgdorf (8., 20 Punkte) den ersten Dreier nach langer Durststrecke. Nach Toren von Minh Le und Pascal Reinke stand der Absteiger zur Pause mit 2:0 in Front, ehe Burgdorf durch Alexander Kamerer verkürzte. Lehrte verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und sicherte sich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Trainer Dennis Spiegel hatte vor dem Spiel gefordert, „Abstiegskampf anzunehmen“ – seine Mannschaft tat das eindrucksvoll.
Der MTV Engelbostel-Schulenburg (5., 25 Punkte) feierte beim 6:0 gegen den TuS Garbsen (9., 20 Punkte) den höchsten Sieg des Spieltags. Überragend war Dreifachtorschütze Louis Trollmann, dazu traf Lennart Arnholddoppelt. Für Daniel Thomaschewski und seine Garbsener war es ein Rückschlag nach zuletzt guten Auftritten. Engelbostel zeigte sich dagegen in Topform und untermauerte seine Ambitionen auf die Spitzengruppe.
Ramlingen/Ehlershausen weiter souverän
Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II (1., 37 Punkte) bleibt das Maß aller Dinge. Beim 3:1-Sieg beim TuS Kleefeld (14., 10 Punkte) trafen Pablo Saavedra-Gerke und Sebastian Daecke vor der Pause, ehe ein Eigentor kurz vor Schluss den Endstand besiegelte. Trainer Darijan Vlaski hatte im Vorfeld gewarnt: „Kleefeld hat nichts zu verlieren, das wird ein schwieriges Spiel.“ Sein Team bestätigte die Favoritenrolle dennoch souverän und baute die Tabellenführung weiter aus.
Die SG 74 Hannover (2., 31 Punkte) untermauerte ihre Aufstiegsambitionen mit einem beeindruckenden 9:1-Erfolg beim TSV Kirchrode (15., 8 Punkte). Besonders Jannik Wolters ragte mit vier Treffern heraus. Nach einem frühen Rückstand spielte SG 74 die Partie souverän zu Ende und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Kirchrode kassierte bereits die siebte Niederlage der Saison.
Fazit:
Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II bleibt souverän an der Spitze, während sich die Verfolger SG 74 Hannover, Niedersachsen Döhren und Krähenwinkel/Kaltenweide II keine Blöße geben. Im Tabellenkeller darf SV 06 Lehrte dank des ersten Auswärtssieges wieder hoffen – während TuS Garbsen und Kirchrode bittere Rückschläge hinnehmen mussten.