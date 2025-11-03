Tabellenführer souverän, Engelbostel mit Kantersieg, Lehrte überrascht

Die Sportfreunde Anderten (10., 19 Punkte) feierten beim FC Lehrte (7., 21 Punkte) nach frühem Rückstand einen 3:2-Auswärtssieg. Trainer Tobias Faust sah eine wechselhafte Partie: „In den ersten 30 Minuten war FC klar überlegen, die hätten auch 4:0 oder 5:0 führen können.“ Sein Team nutzte dann jedoch seine Chancen konsequent: „Wir haben das Spiel in kurzer Zeit komplett gedreht, auf 3:2.“ Nach der Pause sei es ausgeglichen gewesen: „FC hätte auch einen Elfmeter bekommen können, da hatten wir Glück. Aber am Ende bin ich natürlich froh, dass wir den Dreier eingefahren haben.“

Döhren gewinnt verdient in Altwarmbüchen

Die SpVgg Niedersachsen Döhren (3., 26 Punkte) setzte sich beim Aufsteiger TuS Altwarmbüchen 1954 (16., 8 Punkte) mit 3:1 durch. Trainer Patrick Heldt sprach von einem „verdienten Auswärtserfolg“: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und in der 14. Minute durch Illia Povalii in Führung gegangen.“ Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich habe sein Team „das Spiel in eine Richtung gelenkt – in die Richtung Altwarmbüchener Tor“. Das 2:1 durch Julio Kotchi sei verdient gewesen, das späte 3:1 die Entscheidung: „Ein hart erarbeiteter, aber verdienter Sieg, solche Spiele musst du gewinnen, wenn du oben mitsprechen willst.“

Krähenwinkel siegt klar in Bemerode

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II (4., 26 Punkte) festigte mit einem 3:0-Erfolg beim TSV Bemerode (11., 15 Punkte) seine Position im oberen Tabellendrittel. Trainer Marcel Pawlow sah einen „ordnungsgemäßen Start“ seiner Mannschaft, ehe sein Team „total den Faden verloren“ habe. Erst nach Umstellungen zur Pause lief es besser: „Wir haben ein paar Schrauben gedreht, einen Doppelwechsel gemacht – der hat sich gelohnt.“ Auch wenn eine späte Rote Karte für Julian Bödeker ärgerlich war, überwiegt das Positive: „Wir haben wieder zu null gespielt und stehen mit 26 Punkten sehr gut da.“

Lehrte mit Befreiungsschlag in Burgdorf

Der SV 06 Lehrte (17., 8 Punkte) holte mit dem 2:1-Sieg beim TSV Burgdorf (8., 20 Punkte) den ersten Dreier nach langer Durststrecke. Nach Toren von Minh Le und Pascal Reinke stand der Absteiger zur Pause mit 2:0 in Front, ehe Burgdorf durch Alexander Kamerer verkürzte. Lehrte verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und sicherte sich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Trainer Dennis Spiegel hatte vor dem Spiel gefordert, „Abstiegskampf anzunehmen“ – seine Mannschaft tat das eindrucksvoll.