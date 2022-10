Tabellenführer Sonthofen strauchelt in Erkheim TV Erkheim – 1.FC Sonthofen 2:1 (0:0)

In der intensiven und kampfbetonten Partie gab es zunächst kaum Torchancen zu sehen. Der Spitzenreiter kam mit dem aggressiven Auftritt von Erkheim überhaupt nicht zurecht. Die vielen Fouls und Unterbrechungen ließen kaum Spielfluss aufkommen, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Im zweiten Durchgang wurde es immer hektischer. Nachdem Gäste-Spielmacher Markus Notz das Tor verfehlt hatte und Fabian Krogler auf der Gegenseite ebenfalls eine gute Möglichkeit ausließ, deutete zunächst viel auf eine Punkteteilung hin. Doch dann unterlief Armin Bechter in der 78. Minute ein Fehler, den Stefan Oswald für die Hausherren zur Führung ausnutzen konnte. Auch beim 2:0 half der Tabellenführer kräftig mit. Kapitän Manuel Wiedemann und der aus seinem Tor eilende Marco Zettler waren sich bei einem hohen Ball in die Tiefe nicht einig, so dass Krogler (83.) keine Mühe hatte, den Vorsprung auszubauen. In der Schlussphase wurde es aber noch einmal spannend, da die Oberallgäuer durch ein Eigentor von Richard Ness auf 1:2 herankamen. Andreas Hindelang wäre in der Nachspielzeit beinahe noch der Ausgleich gelungen, doch er köpfte eine Wegele-Flanke nur an das Gestänge des Erkheimer Tores. Damit war die Sonthofer Niederlage besiegelt.