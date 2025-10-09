Tabellenführer SKV Rutesheim trifft auf den Dritten TSG Öhringen

Der neunte Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verspricht neue Rangverschiebungen, wobei insbesondere die Spitzenteams Rutesheim und Löchgau ihren Platz an der Tabellenspitze behaupten wollen. Gleichzeitig liefern sich die Mannschaften im unteren Drittel erbitterte Duelle im Kampf um jeden Punkt, um nicht den Anschluss an das sichere Mittelfeld zu verlieren.
Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
GSV Pleidelsheim empfängt SV Leonberg/Eltingen. Die Gastgeber hoffen auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf, während Leonberg/Eltingen als Tabellensechster die Chance sucht, ihre Position im oberen Mittelfeld zu festigen.
Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
FV Löchgau tritt gegen SpVgg Satteldorf an. Löchgau will seine Serie ausbauen und den Druck auf den Spitzenreiter aufrechterhalten, während Satteldorf bemüht ist, auswärts wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
TSG Öhringen trifft auf SKV Rutesheim. Die Partie verspricht Spannung an der Tabellenspitze: Rutesheim möchte den ersten Platz verteidigen, Öhringen will sich als Aufsteiger weiter nach vorne orientieren.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm empfängt TSV Crailsheim. Neckarsulm steht tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte, während Crailsheim einen Auswärtserfolg nutzen möchte, um den Abstand nach unten zu vergrößern.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SG Weinstadt trifft auf TSV Ilshofen. Beide Teams befinden sich im unteren Mittelfeld und werden versuchen, mit einem Sieg den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu sichern.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TV Oeffingen empfängt SV Kaisersbach. Oeffingen möchte die Heimstärke nutzen, um wichtige Zähler zu holen, während Kaisersbach als Achter auf einen erfolgreichen Auswärtspunktgewinn hofft.
So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Heimerdingen trifft auf SSV Schwäbisch Hall. Heimerdingen steht im Abstiegskampf und muss unbedingt punkten, Schwäbisch Hall dagegen will seine Serie ausbauen und die obere Tabellenhälfte festigen.
So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SG Schorndorf empfängt SGM Krumme Ebene am Neckar. Die Hausherren sind als Aufsteiger gut unterwegs und wollen zu Hause weitere Zähler einfahren, während die Gäste auf einen Punktgewinn auswärts hoffen, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren.