Tabellenführer Sielow unter Druck – SC Spremberg im Abstiegskampf

Die SG Sielow thront mit 56 Punkten an der Tabellenspitze der Landesklasse Süd Brandenburg – und das mit beeindruckender Dominanz: 100 Tore erzielt, nur 32 kassiert, ein Torverhältnis von +68. Kein anderes Team in dieser Liga hat auch nur annähernd so viele Treffer erzielt. Doch der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schlieben beträgt nach 24 Spielen nur einen einzigen Punkt – bei einem Spiel weniger auf dem Konto. Das bedeutet: Nachlassen ist keine Option.

Der Gegner, SV Motor Saspow, ist alles andere als ein Selbstläufer. Mit 39 Punkten auf dem sechsten Rang ist Saspow die torreichste Mannschaft hinter Sielow mit 68 Treffern und damit ein Team, das sehr wohl weiß, wie man Tore schießt. Im Hinspiel am 19. Oktober 2025 musste Saspow daheim eine 1:2-Niederlage gegen Sielow hinnehmen – eine Rechnung, die die Gäste nur allzu gerne begleichen würden. Für Sielow geht es an diesem Abend um mehr als drei Punkte: Es geht darum, den Druck auf Schlieben aufrechtzuerhalten und die eigene Titelkandidatur mit Nachdruck zu unterstreichen.