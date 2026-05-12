Tabellenführer Sielow unter Druck – SC Spremberg im Abstiegskampf

In der Landesklasse Süd stehen zwei richtungsweisende Partien auf dem Programm – Spiele, die für die beteiligten Mannschaften unterschiedlicher kaum sein könnten. Oben geht es um die Meisterschaft, unten um den nackten Klassenerhalt.
Die SG Sielow thront mit 56 Punkten an der Tabellenspitze der Landesklasse Süd Brandenburg – und das mit beeindruckender Dominanz: 100 Tore erzielt, nur 32 kassiert, ein Torverhältnis von +68. Kein anderes Team in dieser Liga hat auch nur annähernd so viele Treffer erzielt. Doch der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schlieben beträgt nach 24 Spielen nur einen einzigen Punkt – bei einem Spiel weniger auf dem Konto. Das bedeutet: Nachlassen ist keine Option.
Der Gegner, SV Motor Saspow, ist alles andere als ein Selbstläufer. Mit 39 Punkten auf dem sechsten Rang ist Saspow die torreichste Mannschaft hinter Sielow mit 68 Treffern und damit ein Team, das sehr wohl weiß, wie man Tore schießt. Im Hinspiel am 19. Oktober 2025 musste Saspow daheim eine 1:2-Niederlage gegen Sielow hinnehmen – eine Rechnung, die die Gäste nur allzu gerne begleichen würden. Für Sielow geht es an diesem Abend um mehr als drei Punkte: Es geht darum, den Druck auf Schlieben aufrechtzuerhalten und die eigene Titelkandidatur mit Nachdruck zu unterstreichen.
Etwas früher als das Topspiel, aber mit mindestens ebenso viel Brisanz: SG Friedersdorf empfängt SC Spremberg 1896 in einem Kellerduell, das über Wohl und Wehe zweier Vereine entscheiden könnte. Friedersdorf steht mit 20 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz, Spremberg 1896 hat als Dreizehnter nur einen Zähler mehr auf dem Konto. Lediglich ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten – diese Partie ist ein direktes Duell im Abstiegskampf.
Im Hinspiel am 23. August 2025 behielt Spremberg 1896 die Oberhand und siegte mit 2:1 gegen Friedersdorf. Die Hausherren gehen also mit dem Willen zur Revanche in diese Begegnung – und mit dem Wissen, dass ein Sieg sie entscheidend vom Tabellenende entfernen würde. Friedersdorf hat in 24 Partien gerade einmal 30 Tore erzielt, nur fünf Siege geholt und 14 Niederlagen kassiert. Spremberg 1896 sieht kaum besser aus: sechs Siege, 15 Niederlagen, 35 Tore erzielt. Beide Mannschaften wissen, dass die Zeit drängt. Hinter ihnen lauern mit SG Burg (18 Punkte) und Peickwitz (13 Punkte) noch tiefere Abstiegsregionen – ein Sieg wäre für beide ein kleiner, aber lebenswichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.
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