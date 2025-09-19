Tabellenführer SG Schulzendorf will Serie gegen BW Briesen ausbauen

Die Landesklasse Ost biegt in ihren vierten Spieltag ein. Spitzenreiter SG Schulzendorf will weiter ungeschlagen bleiben, während die Verfolger den Druck erhöhen möchten. Im Tabellenkeller kommt es zu wichtigen Begegnungen, bei denen es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht.

Der SV Blau-Weiss Markendorf zeigte zuletzt ein wahres Offensivfeuerwerk und feierte einen 8:1-Kantersieg über Bestensee. Alpha Jallow traf in der 8. und 47. Minute doppelt, Derenik Mayilyan glänzte mit Toren in der 31., 34. und 69. Minute. Joshua Tröger (22.) und Christopher Winter (49., 81.) machten das Ergebnis zweistellig, ehe Paul Niesler (67.) für Bestensee den Ehrentreffer erzielte. Nun empfängt Markendorf den Aufsteiger 1. FC Frankfurt II, der sich beim 1:1 in Briesen durch den Treffer von Rick Drews in der 61. Minute einen Punkt sicherte. Marvin Benno Lähne hatte Briesen in der 41. Minute in Führung gebracht. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten der Liga – ein interessantes Match steht bevor. ---

Der SV Grün-Weiß Union Bestensee kam beim 1:8 in Markendorf böse unter die Räder, einzig Paul Niesler konnte in der 67. Minute verkürzen. Nun will die Mannschaft Wiedergutmachung betreiben. Gegner ist der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, der beim 0:1 gegen Union Fürstenwalde II auch leer ausging. Ayyubbek Kulbekov traf in der 72. Minute zum entscheidenden Tor für den Absteiger. Für beide Mannschaften geht es um den ersten Schritt aus dem Tabellenkeller. ---

Union Fürstenwalde II festigte mit einem 1:0-Auswärtssieg in Eisenhüttenstadt seine Position in der Spitzengruppe. Ayyubbek Kulbekov erzielte in der 72. Minute das Tor des Tages. Nun kommt mit Grün-Weiß Großbeeren ein Aufsteiger, der zuletzt durch ein 1:0 gegen Admira wichtige Punkte sammelte. Fabian Goldhahn entschied die Partie in der 40. Minute. Beide Teams stehen gut da und können sich mit einem Sieg weiter oben festsetzen. ---

Der FSV Admira 2016 verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Großbeeren, Fabian Goldhahn entschied die Partie in der 40. Minute. Damit steckt Admira weiter im unteren Tabellenfeld fest. Der MTV Wünsdorf 1910 kommt hingegen mit Rückenwind. Beim 4:1 gegen Dahlewitz drehte das Team einen frühen Rückstand durch Tore von Jürgen Ivanenko (43.), Vallery Tanyi Enaka (51.), Maximilian Hofmann (80.) und Spartak Doda (87.). Mirko Boock hatte Dahlewitz in der 14. Minute zunächst in Führung gebracht. Wünsdorf will nun seinen Lauf fortsetzen und oben dranbleiben. ---

Blau-Weiß Dahlewitz musste beim 1:4 in Wünsdorf eine bittere Niederlage hinnehmen. Mirko Boock brachte sein Team zwar in der 14. Minute in Führung, doch am Ende geriet die Mannschaft auf die Verliererstraße. Nun empfängt Dahlewitz das Team von Eintracht Königs Wusterhausen, das beim 1:2 gegen Teltow knapp scheiterte. Leon Brecht glich in der 17. Minute zwischenzeitlich aus, ehe Yannic Heinze in der 49. Minute das Spiel entschied. Beide Teams wollen Wiedergutmachung – ein richtungsweisendes Spiel im Mittelfeld. ---

Der Teltower FV 1913 feierte beim 2:1 in Königs Wusterhausen einen wichtigen Sieg. Joel Bahner traf in der 12. Minute, Yannic Heinze in der 49. Minute. Leon Brecht hatte in der 17. Minute zwischenzeitlich ausgeglichen. Nun geht es gegen Germania Schöneiche II, das zuletzt mit 3:1 gegen Guben Nord gewann. Luke Kotoll traf bereits in der 2. und 28. Minute doppelt, Marco Spann setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Für Guben Nord hatte Erik Brose in der 44. Minute getroffen. Beide Teams sind gut gestartet und können mit einem Sieg weiter klettern. ---

Der Breesener SV Guben Nord verlor auch sein viertes Saisonspiel, diesmal mit 1:3 in Schöneiche. Erik Brose erzielte in der 44. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Nun steht ein Kellerduell gegen MSV Zossen 07 an. Zossen verlor zuletzt unglücklich mit 1:2 gegen Schulzendorf. Florian Kozik hatte in der 17. Minute die Führung erzielt, doch Bennet Wengler (73.) und Emilio Köhler (74.) drehten die Partie binnen zwei Minuten. Beide Teams stehen unter Druck, die ersten Punkte sind Pflicht. ---