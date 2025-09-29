Tabellenführer SG Schulzendorf mit 6:4-Spektakel in Markendorf

– Foto: SG Schulzendorf

Der 5. Spieltag in der Landesklasse Ost war geprägt von vielen Toren, deutlichen Siegen und packenden Wendungen. Ob hohe Auswärtssiege, späte Treffer oder hitzige Momente – dieser Spieltag hatte alles zu bieten.

Der 5. Spieltag in der Landesklasse Ost

Dynamo Eisenhüttenstadt musste vor eigenem Publikum den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bereits nach elf Minuten eröffnete Niclas Weddemar den Torreigen und legte nur zwei Minuten später mit einem weiteren Treffer nach. Damit war die Richtung früh vorgegeben. Oliver Weniger konnte in der 39. Minute zwar für Dynamo verkürzen und damit kurzzeitig Hoffnung entfachen, doch noch vor der Pause stellte Leon Bialek mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. In der 81. Minute setzte Erik Huwe mit dem 1:4 den Schlusspunkt. ---

Die zweite Mannschaft von Germania Schöneiche ließ gegen den MSV Zossen nichts anbrennen. Antonio Schulze brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung, ehe Max Herzig in der 73. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte. Mit diesem Heimsieg festigt Schöneiche II den Platz im oberen Mittelfeld, während Zossen weiter ohne Punkt bleibt. ---

Ein echtes Debakel erlebte Grün-Weiß Großbeeren gegen Union Bestensee. Bereits nach zwei Minuten traf Gustav Lemke zur Führung, kurz darauf erhöhte Paul Ludwig in der 7. Minute. Gustav Lemke (11.) und John Janisch (16.) stellten früh auf 0:4. Auch nach der Pause dominierten die Gäste: Gustav Lemke (58.), Paul Niesler (68.), Till Sander (86.) und Yves-Leon Meser (88.) schraubten das Ergebnis auf 0:8. Bestensee feierte damit einen Kantersieg, während Großbeeren tief im Tabellenkeller bleibt. ---

Ein wahres Torfestival lieferten sich Blau-Weiß Markendorf und die SG Schulzendorf. Schon nach acht Minuten brachte Jeremy Wolf die Gäste in Führung, doch Raul Michael Gambashidze glich in der 34. Minute aus. Steven Ewaldt (35.) und Gheorghe Nitica (42.) schossen Schulzendorf erneut nach vorne, bevor Levin Ganzer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:4 traf. Nach der Pause startete Markendorf eine furiose Aufholjagd: Raul Michael Gambashidze (55.), Christopher Winter (68.) und erneut Gambashidze (70.) sorgten für den Ausgleich. Doch Schulzendorf schlug zurück: Steven Ewaldt (79.) und Gheorghe Nitica (85.) machten den 4:6-Auswärtssieg perfekt. Ein spektakuläres Spiel, das die Tabellenführung der Gäste untermauerte. ---

In Briesen gab es einen Torreigen – allerdings auf ein Tor. Thomas Zupp brachte die Hausherren in der 2. Minute in Führung, doch danach überrollte Guben Nord den Gegner. Erik Brose (10., 32.), Jannis Volger (18., 37., 49., 71.), Adam Stanislaw Moczulski (52.) und Luca Bäcker (65.) trafen für die Gäste. Am Ende stand ein deutliches 1:8, das den Gastgebern schmerzte und Guben Nord den zweiten Saisonsieg einbrachte. ---

In Teltow war es ein enges Duell, das von einem Treffer entschieden wurde. Florian Adam traf in der 41. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Dahlewitz drängte zwar auf den Ausgleich, doch die Defensive des Teltower FV hielt stand. So blieb es beim knappen, aber umjubelten Heimsieg. ---

Vor großer Kulisse in Königs Wusterhausen war die Spannung bis in die Nachspielzeit greifbar. Lange stand es 0:0, ehe Nils Grothe in der 86. Minute für Admira traf. In der 90.+5 Minute legte derselbe Spieler mit seinem zweiten Treffer nach und besiegelte den 0:2-Auswärtssieg. Für die Gastgeber war es eine bittere Niederlage, während Admira wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte. ---