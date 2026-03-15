Tabellenführer SG Sandbach mit überraschendem Trainerwechsel

– Foto: Jessica Borkowski

Sandbach. Die SG Sandbach hat Sebastian Saufhaus als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Verein reagierte damit auf den kurzfristigen Rücktritt von Tino Lagator, der sein Amt aus persönlichen Gründen kurz vor Beginn der Rückrunde niedergelegt hatte.

„Ich hatte mit Sandbach schon länger Kontakt gehalten“, sagt der neue Trainer im Gespräch mit dieser Redaktion. Bereits im ersten Training hat er viel Potenzial erkannt: „Die Mannschaft ist sehr jung und entwicklungsfähig.“ Das mittelfristige Ziel sei, sich in der Kreisoberliga zu etablieren, falls der Aufstieg in diesem Jahr gelingt. „Ansonsten ist es schwierig, da etwas zu formulieren“, bremst Saufhaus: „Die Mannschaft braucht Zeit, um vielleicht auch eine andere Rolle in anderen Ligen zu spielen.“

„Saufhaus soll das Team nicht nur durch die laufende Rückrunde führen, sondern darüber hinaus langfristig weiterentwickeln“, sagt der Sportliche Leiter Silvino Rodrigues. Mit Saufhaus setze die SG Sandbach auf eine positive Weiterentwicklung der Mannschaft. Derzeit hat die erste Mannschaft als Tabellenführer der A-Liga zwölf Punkte Vorsprung auf den zweiten, VfL Michelstadt. Damit sind die Sandbacher bei noch elf verbleibenden Spielen in einer guten Ausgangslage, den Wiederaufstieg in die Kreisoberliga zu schaffen.

Odenwälder kennt Viktoria Aschaffenburg und Bayer Leverkusen

Der Odenwälder verfügt über eine ausgewiesene Fußball-Expertise: Er war bis Februar dreieinhalb Jahre im Scouting-Bereich des Bundesligisten Bayer Leverkusen tätig. „Eine super Erfahrung“, sagt Saufhaus. Er besitzt die A-Lizenz des Deutschen Fußball-Bunds.

Als Aktiver spielte der 43-Jährige unter anderem für den VfR Mannheim in der Oberliga Baden-Württemberg und bei Viktoria Aschaffenburg in der Hessen- und Regionalliga. Beim Regionalligisten war er in der Saison 2021/22 kurzzeitig Trainer der U19.

Wegen seines Lehrer-Jobs hatte es Saufhaus zuvor nach Nordrhein-Westfalen verschlagen. Dort sammelte er zwischen 2014 und 2020 Trainererfahrungen in der Landesliga und kurz in der Oberliga Niederrhein. Der Lützelbacher war nach der Rückkehr in den Odenwald sporadisch als Spieler bei seinem Heimatverein FC Rimhorn aktiv. Jetzt freut er sich darauf, wieder als Trainer auf dem Platz zu stehen.