Tabellenführer setzt sich nach 3:0 knapp durch SV Elversberg: 4:3 gegen FC Ingolstadt hing noch am seidenen Faden

Trotz eines zwischenzeitlichen 0:3-Rückstands steckten der FC Ingolstadt am Samstag im Auswärtsspiel bei Tabellenführer SV Elversberg nicht auf, kämpften sich zurück in die Partie, wurden dafür allerdings nicht belohnt. So steht nach turbulenten 90 Minuten ein 3:4 aus Sicht der Schwarz-Roten auf der Anzeigentafel.

Die Austragung des Duells des Tabellenführers gegen den Zweitliga-absteiger war aufgrund des nächtlichen Schneefalls lange Zeit fraglich. Beim Ligaprimus SV 07 Elversberg, bei dem Ex-Schanzer Nico Antonitsch von Beginn an auflief, startete die Rehm-Elf mit zwei Veränderungen im Vergleich zur Partie am Montag gegen Erzgebirge Aue: Denis Linsmayer und Dominik Franke standen anstelle von Pascal Testroet und Arian Llugiqi in der Startformation. Letzterer musste aufgrund eines Cuts an der Achillessehne pausieren. FC Ingolstadt 04 spielbestimmend in den ersten Minuten Der FCI versuchte nach Ballgewinnen mit Schnelligkeit in die gegnerische Hälfte zu gelangen. Allerdings fehlte die Passgenauigkeit im letzten Zuspiel. In der neunten Spielminute schalteten sich auch erstmals die Hausherren offensiv ein, die Spielintensität nahm auf beiden Seiten zu. Dreifacher Rückschlag für die Schanzer In der 17. Spielminute das 1:0 für den SVE: Nachdem Brackelmann einen weiten Ball spielen wollte, kam Manuel Feil mit dem Fuß dazwischen und legte aus torausverdächtiger Position in die Mitte auf Schnellbacher ab, der nur noch einschieben musste. Nur zwei Zeigerumdrehungen später (19.) die nächste Hiobsbotschaft für die Schanzer: Nick Woltemade zog in den Strafraum und fiel nach leichtem Kontakt von Brackelmann zu Boden. Den fälligen Elfmeter verwandelte nach mehrminütiger Spielunterbrechung Thore Jacobsen (23.). Denn Denis Linsmayer hatte zuvor den Ellbogen des Stürmers im Gesicht abbekommen und musste anschließend verletzungsbedingt den Platz verlassen, für ihn kam David Kopacz. Wiederum zwei Minuten später (25.) fand die Kugel erneut den Weg ins Netz. Woltemade bediente mit einem Flachpass den bereits erfolgreichen Torschützen Jacobsen, der aus spitzem Winkel in die kurze Ecke schoss und somit das 3:0 für das Team von Horst Steffen verbuchte. Anschlusstreffer durch Butler Die Rehm-Elf brauchte zunächst, um den Rückschlag zu verdauen, kam aber vor der Halbzeit zum 1:3-Anschlusstreffer: Brackelmann zog im SVE-Strafraum ab, das Leder sprang dem richtig stehenden Butler vor die Füße, der nur noch einschieben musste. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen. Testroet und Stevanovic für Butler und Neuberger Rüdiger Rehm wechselte zur Halbzeit auf zwei Positionen: Pascal Testroet kam für Justin Butler, Nikola Stevanovic ersetzte Maximilian Neuberger.