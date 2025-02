Tabellenführer: Schafft Hinze seinen 3. Aufstieg mit der Eintracht?

Der RSV Eintracht 1949 führt die Tabelle in der NOFV-Oberliga Süd an. Wie geht der Verein damit um? Diese und weitere Fragen wie zum möglichen Aufstieg in die Regionalliga beantwortet RSV-Trainer Patrick Hinze im FuPa-Interview.

FuPa: Wie fühlt es sich für Sie als neuer Tabellenführer der NOFV-Oberliga Süd an?

Patrick Hinze: Klar ist die Euphorie intern groß. Die Aufmerksamkeit wächst. Wir hatten jetzt 300 Zuschauer, das war in der Saison nicht immer so.

FuPa: Wie wollen Sie diese Euphorie für die nächsten Spiele nutzen?

Patrick Hinze: WIr müssen bei uns bleiben, aus den positiven Ergebnissen Selbstvertrauen ziehen und das Woche für Woche tun, was uns stark macht. Wir haben nichts erreicht bisher.

FuPa: Ist ein möglicher Aufstieg in die Regionalliga bei Ihnen und im Verein ein Thema?

Patrick Hinze: Ja, es ist ein Thema.

FuPa: Was müsste sich aus Ihrer Sicht im sportlichen Bereich beim RSV Eintracht 1949 ändern, wenn der Aufstieg in die Regionalliga gelingen sollte?

Patrick Hinze: Einiges, in der Regionalliga fängt der Fußball eigentlich erst an. Wenn man die Vereine sieht, die in der Liga agieren, weiß man, dass man grundsätzlich ein kleines Licht ist, aber das waren wir bisher immer.

FuPa: Welche Aufgaben müssten von der Infrastruktur und vom Finanziellen her für die Regionalliga beim RSV Eintracht 1949 erledigt werden?

Patrick Hinze: Wir haben es geschafft, aus ganz wenig viel zu machen, mit bodenständiger, akribischer Arbeit. Wenn man aufsteigt, weiß man, dass sich der Spielort ändern muss. Wir brauchen mehr Personal, wahrscheinlich auch einen oder 1,5 festangestellte Mitarbeiter, die sich zwischen 9 und 17 Uhr vielen Aufgaben widmen. Finanziell kann ich nur sagen, dass wir auf jegliche Unterstützung angewiesen sind. Wir wissen, dass wir mit den jetzt vorhandenen Mitteln zurecht kommen müssen. In unserer Situation wird es sich von den Fahrten nicht viel verschlechtern, da einige Berliner Mannschaften in der Liga spielen. Dank der Gästefans der Traditionsvereine hat man sicher auch mehr Zuschauer bei den Heimspielen, aber auch mehr Zusatzkosten.

FuPa: Wie gehen Sie mit der veränderten Rolle vom Verfolger zum Gejagten in der NOFV-Oberliga Süd um?

Patrick Hinze: Es sollte Selbstvertrauen geben und keine Überheblichkeit. Wir werden auch Rückschläge haben, die müssen wir verkraften. Alle Mannschaften müssen punkten. Daher gehen wir weiter unseren Weg, trainieren ordentlich, bereiten uns gut auf die Gegner vor und versuchen, unsere Fehler zu minimieren.

FuPa: Worauf wird es aus Ihrer Sicht in den kommenden Wochen und Spielen ankommen, um weiter so erfolgreich zu sein?

Patrick Hinze: Dass wir nicht anfangen zu träumen, sondern Spiel für Spiel angehen. Wir haben ein geiles Highlight vor der Brust mit Cottbus, worauf wir uns freuen können und was gibt es schöneres als im Sport, als am Ende einer Saison um etwas zu spielen, in unserem Fall sogar um zwei Titel zu spielen. Das wünsche ich der Mannschaft, dass wir dieses Gefühl bis zum Ende haben dürfen, weil man dann immer unter Spannung steht.

FuPa: Erfolg bringt es auch mit sich, im Fokus von anderen Vereinen zu stehen. Wie sieht Ihre sportliche Zukunft über die Saison hinaus aus?

Patrick Hinze: Es geht nicht um mich in der jetzigen Situation. Jeder, der mich kennt und mit mir zusammenarbeitet weiß, dass ich alles für den Verein tue, um ihn voran zu bringen. Das haben wir mit Hilfe der Hauptvorstandes und des Fußballvorstandes um Johannes Kühn, Paul Langleist und Kay Seifahrt gemeinsam bisher hervorragend gemeistert. Es gehören immer mehrere zum Erfolg dazu. Die letzten acht Jahre sprechen für sich und glücklicherweise oft mit positiver Erläuterung meines Namens. Ich weiß aber genau, was meine Spieler, meine Trainer und vor allem das Betreuerteam für mich getan haben. Die sportliche Zukunft sieht so aus, dass wir gemeinsam alles daran setzen, unser großes Ziel Meisterschaft zu erreichen.