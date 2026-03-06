 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Tabellenführer SC Wyhl verspürt keinen Erfolgsdruck

Clubs aus dem Bezirk Freiburg starten mit unterschiedlichen Zielsetzungen aus der Winterpause

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
Einer der Toptorjäger der Landesliga: Mit seinen 15 Treffern hat Niclas Heizmann großen Anteil an der starken Hinrunde des Landesligisten Spvgg. Gundelfingen/Wildtal.
Einer der Toptorjäger der Landesliga: Mit seinen 15 Treffern hat Niclas Heizmann großen Anteil an der starken Hinrunde des Landesligisten Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. – Foto: Daniel Thoma

Verlinkte Inhalte

LL Südbaden - 2
Wyhl

Am Wochenende nimmt die Fußball-Landesliga den regulären Spielbetrieb wieder auf. Die Clubs aus dem Bezirk Freiburg starten mit unterschiedlichen Zielsetzungen aus der Winterpause.

Bereits vor Wochenfrist waren drei Nachholspiele ausgetragen worden. Am Samstag beginnt der 18. Spieltag, und damit endet für fünf weitere Vereine aus der Regio die Winterpause. Die einen spielen mit dem Gedanken an den Aufstieg, ohne Erfolgszwang zu verspüren; andere stecken im Abstiegskampf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.