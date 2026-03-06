Tabellenführer SC Wyhl verspürt keinen Erfolgsdruck

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am Wochenende nimmt die Fußball-Landesliga den regulären Spielbetrieb wieder auf. Die Clubs aus dem Bezirk Freiburg starten mit unterschiedlichen Zielsetzungen aus der Winterpause.
Bereits vor Wochenfrist waren drei Nachholspiele ausgetragen worden. Am Samstag beginnt der 18. Spieltag, und damit endet für fünf weitere Vereine aus der Regio die Winterpause. Die einen spielen mit dem Gedanken an den Aufstieg, ohne Erfolgszwang zu verspüren; andere stecken im Abstiegskampf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.