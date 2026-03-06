Tabellenführer SC Wyhl verspürt keinen Erfolgsdruck Clubs aus dem Bezirk Freiburg starten mit unterschiedlichen Zielsetzungen aus der Winterpause von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Einer der Toptorjäger der Landesliga: Mit seinen 15 Treffern hat Niclas Heizmann großen Anteil an der starken Hinrunde des Landesligisten Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. – Foto: Daniel Thoma

Am Wochenende nimmt die Fußball-Landesliga den regulären Spielbetrieb wieder auf. Die Clubs aus dem Bezirk Freiburg starten mit unterschiedlichen Zielsetzungen aus der Winterpause.