Tabellenführer SC Vierkirchen patzt – Rot wegen Schiedsrichter-Schubser in Hebertshausen

Der SC Vierkirchen ist beim TSV Allach II nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Doch der Tabellenführer kann am Sonntag die Meisterschaft klar machen.

TSV Allach II – SC Vierkirchen 2:2: Mit dem kleinen Ausrutscher haben die Vierkirchner immer noch sechs Punkte mehr als Verfolger Röhrmoos, aber auch zwei Spiele mehr. Mit einem Sieg in Hebertshausen ist der Titel jedoch fix, weil Vierkirchen den direkten Vergleich mit Röhrmoos gewonnen hat.

TSV Dachau III – SpVgg Röhrmoos 0:1: Mit dem Tor von Michael Schmidt hat der Tabellenzweite seine Hausaufgaben gemacht und die kleine Chance auf den Meistertitel gewahrt. Trainer Christian Keßler war sehr zufrieden mit seiner Mannschaft, die genug Chancen hatte, die Führung schon frühzeitig komfortabler zu gestalten. In der zweiten Hälfte gingen dann Röhrmoos die Körner aus, es wurde verdammt eng. Die Dachauer hatten einen Lattenkracher, zudem rettete Torwart Lukas Lorenz den Sieg mit mehreren Paraden. „Wir arbeiten weiter und rackern weiter“, verspricht Trainer Christian Keßler, für den vom Platz eins bis drei noch alles möglich ist.

Vierkirchens Coach Robert Szeidl atmete ganz tief durch: „Nach dem späten Ausgleich müssen wir mit dem Ergebnis zufrieden sein. Es ist nur wichtig, dass wir es weiter selbst in der Hand haben.“

SpVgg Hebertshausen – SG Altomünster/Pipinsried II 3:0: Unter dem Strich geht der Sieg in Ordnung, für die Gastgeber trafen Kilian Kellerer (9.), Luca Emmerich (50.) und Julian Stancu (88.). Die Hebertshausener hatten etliche weitere gute Chancen. Der Aufreger der Partie: Doppel-Rot bei den Gästen (51.). Raphael Penk wurde wegen groben Foulspiels des Feldes verwiesen, Josef Wackerl direkt hinterher wegen eines Schubsers gegen den Schiedsrichter. In der doppelten Überzahl brachte Hebertshausen den Dreier entspannt über die Zeit. Altomünster hatte in der ersten Hälfte auch seine offensiven Szenen, aus denen man mehr hätte machen können.

SC Inhauser Moos II – SpVgg Kammerberg II 3:1: Kurz nach der Pause gelang den Gästen durch Daniel Keferloher der Ausgleich (54.). In den letzten 20 Minuten kassierten sie zwei Gegentore und bleiben auf dem elften Platz stehen.