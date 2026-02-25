Tabellenführer SC Olching zu Gast in Untermenzing von SV Untermenzing · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Menzing Neuzugang Alexander Nitzl (1.von links) – Foto: Jenni Maul

Zum Auftakt wartet mit Tabellenführer SC Olching direkt ein absolutes Topspiel – und auch die darauffolgenden Begegnungen im März haben es in sich. So empfängt man neben dem SC Olching den SV Waldeck zum Menzinger Derby sowie den MTV München. Auswärts geht es zur Bayernliga Reserve von Deisenhofen und dem Tabellen Zweiten Planegg Krailing.

Nach dem verpatzten Saisonstart hätte im Menzinger Lager wohl kaum jemand erwartet, dass man dem März nun mit großer Vorfreude und relativ entspannt entgegensehen kann. Die zehn Spiele ohne Niederlage seit September haben die Tabellensituation deutlich entspannt. So konnte das Trainerteam um Nico Formella und Sam Heigl eine intensive und erfolgreiche Wintervorbereitung absolvieren. In mehreren Testspielen gegen höherklassige Gegner zeigte die Mannschaft ansprechende Leistungen und integrierte zudem die beiden Neuzugänge Alexander Nitzl und Mateusz Cichoń. Dank der bereits vor ihren Wechseln bestehenden Verbindungen zu Team und Verein verlief ihre Eingewöhnung reibungslos.

Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel an der Professor-Eichmann-Straße. Wobei die Favoritenrolle klar an den Tabellenführer und Top-Aufstiegskandidaten Olching vergeben ist, die nach einem Jahr Abstinenz zurück in die Landesliga wollen.