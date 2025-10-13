RW Kirchlengern mit Levin Güzelel (Mitte) gewann 3:1 gegen den BV Bad Lippspringe. – Foto: Thomas Vogelsang

Tabellenführer RW Kirchlengern erntet spät den verdienten Lohn Die Rot-Weißen zeigen gegen den BV Bad Lippspringe eine Leistung, die eines Spitzenteams würdig ist, kommen aber erst durch zwei Tore in der Nachspielzeit zum 3:1-Erfolg. Zwei rote Karten sorgen für zusätzliche Emotionen.

Eine ganz starke Leistung über 90 Minuten hätte dem FC RW Kirchlengern in der Landesliga nicht gereicht, um im Spiel gegen den BV Bad Lippspringe als hochverdienter Sieger vom Platz zu gehen – denn als Schiedsrichter Tim Morfeld am Ende der regulären Spielzeit eine fünfminütige Zugabe anzeigte, stand es auf dem Elsesportplatz noch 1:1. Beim Abpfiff wenig später konnten sich die Rot-Weißen aber über einen 3:1 (1:1)-Erfolg und die Verteidigung der Tabellenführung freuen.

Wenn sich die Rot-Weißen einen Vorwurf gefallen lassen mussten, dann den, das Spiel nicht schon frühzeitig auch vom Ergebnis her in ihre Richtung gelenkt zu haben. „Wir hätten es bereits in der ersten Halbzeit entscheiden müssen., das haben wir verpasst“, sagte Trainer Daniel Halfar. Schon in der ersten Minute hätte sein Team vorlegen können, als Jarno Kassebaum nach einer Balleroberung allein auf Gästetorwart Julian Gabriel zulief, aber an diesem scheiterte. In er 9. Minute landete ein durch einen unerlaubten Rückpass verursachter indirekter Freistoß aus fünf Metern von Kassebaum abgeschlossen in der sehr früh von der Torlinie geeilten Mauer. Und in der 25. Minute wurde ein Flachschuss von Levin Güzelel aus zehn Metern sichere Beute von Gabriel. Kalte Dusche direkt vor der Halbzeitpause

Zwei Minuten später ging RWK endlich in Führung. Nach einem zunächst abgewehrten Eckball flankte Daniel Urban von links an den langen Posten, wo Sebastian Müller aus kurzer Distanz mit dem Kopf traf. Da RWK den Vorsprung trotz weiteren Dauerdrucks aber nicht ausbaute, gab es mit der letzten Aktion vor der Pause die kalte Dusche. Bad Lippspringe, das zuvor keinen Schuss aufs Tor abgegeben hatte, bekam zwei Meter vor dem Strafraum einen Freistoß, den Maurice Malak halbhoch in die linke Ecke zum 1:1 verwertete. Im zweiten Durchgang agierten die Gäste zunächst ein wenig mutiger und gestalteten die Partie offner, ehe sie sich in der 63. Minute selbst schwächten. Engin Deniz traf mit einem viel zu hohen Bein einen Gegenspieler am Kopf und sah die rote Karte. Nun drehte Kirchlengern wieder auf, doch Niklas Wüllner, Lennard Wüllner und insbesondere Dennis Quirin, dessen Flachschuss aus sechs Metern Gabriel mit einer Glanztat noch um den Pfosten lenkte, verpassten das 2:1.