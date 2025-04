Tabellenführer Pfedelbach empfängt am Sonntag den Friedrichshaller SV

ich freue mich Sie zu unserem heutigen Heimspiel gegen den FSV Friedrichshaller SV sowie im Gemeindederby der 2. Mannschaft gegen den TSV Untersteinbach in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.

Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren und heute zudem herzlichst Rainer Huber, dem Vorsitzenden unseres Partnervereins in der Jugend, dem TSV Untersteinbach.

Unser Team eilt von Erfolg zu Erfolg. Nach dem prestigeträchtigen Sieg gegen den FC Union Heilbronn durfte man zum ersten Mal die Tabellenspitze der Bezirksliga erklimmen. Eine tolle Leistung unseres Team und das Trainergespann. Am Ostermontag ging man auch bei der TG Böckingen als Sieger vom Feld und konnte die Tabellenführung somit verteidigen.

Gegen den FSV geht unser Team heute als klarer Favorit in die Partie. Trotzdem sollte man hochkonzentriert zu Werke gehen und den Gegner keinesfalls unterschätzen.

Unsere 2. Mannschaft hat heute im Derby ein schwierige Aufgabe. Untersteinbach geht als klarer Favorit in die Partie. Es benötigt eine enorme Kraftanstrengung um hier bestehen zu können.

Ich wünsche unseren Teams an diesem Wochenende viel Glück und hoffe fest auf Pfedelbacher Heimsiege!

Die Schiedsrichter der heutigen Begegnungen, Herrn Klaus Lahr vom TV Niederstetten für das Spiel der 1. Mannschaft (für die Partie der 2. Mannschaft war zu Redaktionsschluss noch kein Schiedsrichter veröffentlicht.) darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche ihnen viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Klaus Lahr (TV Niederstetten)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 27.04.2025 ab 15.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-fsv-friedrichshaller-sv-m1-250427

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel in der Bezirksliga Franken gegen den Friedrichshaller SV möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung sowie an unsere Gäste aus Bad Friedrichshall.

Ein tolles Osterwochenende liegt hinter uns, denn schließlich konnten wir die schweren Spiele gegen den FC Union Heilbronn und bei der TG Böckingen beide erfolgreich bestreiten und dabei sogar erstmals in dieser Saison die Tabellenführung erobern – diese wollen wir nun im heutigen Heimspiel unbedingt verteidigen!

Am Gründonnerstag war zunächst der FC Union Heilbronn der erwartet schwere Gegner, insbesondere in der ersten Halbzeit haben wir uns gegen die spielstarken Gäste schwergetan und mussten mehr verteidigen als es uns lieb war. Im Zentrum standen wir zunächst etwas zu tief, viele zweite Bälle landeten beim Gegner, der uns dementsprechend immer wieder unter Druck setzen konnte. Diese Probleme konnten wir spätestens mit Beginn der zweiten Hälfte abstellen, hatten mehr Zugriff aufs Spiel und waren dementsprechend deutlich gefährlicher. Insgesamt hat uns an diesem Tag außerdem eine sehr gute Chancenverwertung ausgezeichnet, die neben einer geschlossenen Mannschaftsleistung der Schlüssel zum schlussendlich verdienten 3:1 Heimsieg gewesen ist.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir auch am Ostermontag drei Punkte aus Böckingen mit nach Hause nehmen. Dort hatten wir zu Beginn des Spiels zwar die etwas besseren Chancen, haben jedoch auch – wie bereits gegen Union Heilbronn – zu viele Standardsituationen des Gegners zugelassen. Dementsprechend war es auch ein Freistoß aus dem die Führung der Böckinger resultierte. Bemerkenswert war dann aber die Reaktion unseres Teams, mit einer tollen Moral sowie zwei sehr schön herausgespielten Toren konnten wir das Spiel in einen knappen, aber nicht unverdienten 2:1 Auswärtssieg drehen!

Nun wartet heute mit dem Friedrichshaller SV eine individuell sehr gut besetzte Mannschaft, die in dieser Saison viele wechselhafte Ergebnisse erzielt hat und damit definitiv unter ihren Möglichkeiten spielt. Bezeichnend dafür sind die Ergebnisse der Gäste in den letzten Wochen, denn nach einem Trainerwechsel konnte man zunächst zwei Spiele gewinnen, musste um Ostern herum jedoch auch zwei empfindliche Niederlagen in Erlenbach und gegen Öhringen hinnehmen. Gerade nach diesen Niederlagen sind die Gäste mit ihrer Qualität heute ein sehr sehr gefährlicher Gegner, sodass wir auch heute wieder eine hochkonzentrierte und starke Mannschaftsleistung brauchen werden, um die drei Punkte in Pfedelbach zu behalten.

Vor diesem Hintergrund erwartet uns heute ein mit Sicherheit spannendes und unterhaltsames Fußballspiel, bei dem ich allen Beteiligten viel Spaß sowie einen fairen und verletzungsfreien Verlauf wünsche!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2024-25-14-heft-gegen-fsv-friedrichshaller-sv-und-tsv-untersteinbach

Nachgefragt beim FSV Friedrichshaller SV (Fabio Schumacher, Trainer):

Wie bist du mit euren bisherigen Spielen und der Saison in der Bezirksliga Franken zufrieden?

Die Saison ist ähnlich wie die vergangenen des Friedrichshaller SV’s durchwachsen verlaufen mit vielen Auf und Abs. Die jüngsten Ereignisse um Martin Hess und seinem doch überraschenden Abgang in der „heißen Phase“ der Saison stellt die Mannschaft und den Verein vor enorme Herausforderungen. Umso stolzer bin ich auf die Mannschaft, die nun noch näher zusammenrückt und zuletzt durch geschlossene Mannschaftsleistungen überzeugte.

Wie lautet die weitere Zielsetzung für die restlichen Spiele der Rückrunde?

Die Zielsetzung für die restliche Saison ist ein gesicherter Platz im Mittelfeld der Tabelle. Wir werden jedes Spiel mit vollem Einsatz angehen und dann schauen wo wir am Ende der Spielzeit landen.

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist dein Tipp?

Wir rechnen uns gegen jede Mannschaft in dieser Liga Chancen aus, da wir jeden Gegner schlagen können. Pfedelbach ist eine sehr disziplinierte und geschlossene Truppe, die es uns sicherlich schwer machen wird Punkte mitzunehmen. Dennoch erhoffe ich mir ein Spiel auf hohem spielerischen Niveau.

Wen siehst du in der Bezirksliga als Favorit um den Aufstieg, wer muss um den Klassenerhalt bangen?

Ich denke, dass es ein enges Rennen zwischen Pfedelbach und Öhringen bleibt. Das direkte Duell am 32. Spieltag wird hier sicherlich entscheidend. Bezüglich den Absteigern möchte ich nicht zu viel spekulieren, da wir selber noch nicht in der sicheren Zone sind. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass sich Wachbach noch aus der Relegation rettet und in der Liga bleibt.

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Ich wünsche allen Zuschauern ein faires & verletzungsfreies Spiel.

Vielen Dank an dieser Stelle an Fabio Schumacher vom FSV Friedrichshaller SV, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.