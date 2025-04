Tabellenführer Pfedelbach am Ostermontag zum Spitzenspiel in Böckingen

Am Ostermontag, den 21. April 2025 um 15.00 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft in der Bezirksliga Franken auswärts bei der TG Böckingen. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 27. Spieltag sind bereits online.

Vorbericht:

Nach dem 3:1 Sieg am Gründonnerstag gegen Heilbronn geht die Eiersuche am Ostermontag weiter. Als neuer Tabellenführer geht die Reise nach Böckingen. Unser Reiseleiter Nico Baur wird mit seiner Reisegruppe alles dafür geben, die Tabellenführung zu verteidigen.

Die Böckinger hatten einen großen Anteil, dass Pfedelbach über Ostern von der Tabellenspitze grüßt, denn sie trotzten dem bisherigen Tabellenführer Öhringen ein 0:0 ab.

Acht Spieltage sind noch zu spielen. In Böckingen kommt es somit am Ostermontag zu einem echten Bezirksliga Spitzenspiel, wenn der Tabellendritte Böckingen (53 Punkte) auf den Spitzenreiter Pfedelbach (57 Punkte) trifft. Kommt alle mit zur Eiersuche nach Böckingen und unterstützt unsere Jungs!

Das Vorrundenspiel in Pfedelbach gewann unser TSV knapp mit 2:1.