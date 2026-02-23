Tabellenführer nutzt Weidener Geschenke eiskalt aus Vier Tore in 27 Minuten von Niklas Lohrer · Heute, 17:43 Uhr · 0 Leser

Bereits in der vierten Minute wurde das erste Tor bejubelt – Foto: SV Bergisch Gladbach 09

Der FC Teutonia Weiden kassierte gegen Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 eine deutliche 0:4-Heimniederlage. Der Tabellenführer zeigte sich von Beginn an hochkonzentriert und entschied die Partie bereits im ersten Durchgang.

Früher Tore ebnen den Weg Die Gäste erwischten einen Traumstart: Bereits in der 4. Minute brachte Rexhep Ajdari seine Farben nach Freistoß von Ardit Mimini mit 0:1 in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Bergisch Gladbach nach einem Eigentor auf 0:2 (11.). Als Finn Stromberg in der 13. Minute das 0:3 nachlegte, war die Partie frühzeitig in eine klare Richtung gelenkt. Weiden fand kaum Zugriff auf das Spiel, wirkte in der Defensive anfällig und im Spiel nach vorne ideenlos. Ole Tillmann stellte in der 27. Minute mit dem 0:4 den Endstand her. Einzig ein direkter Freistoß von Meik Kühnel sorgte bei den Gastgebern in der 29. Minute noch für Gefahr. Diesen konnte der Schlussmann der Nullneuner aus dem Winkel fischen. Noch vor der Pause war die Begegnung so gut wie entschieden.

Weidens Cheftrainer Ercüment Dönmez sagte der Aachener Zeitung: „In der ersten Halbzeit haben wir vier Geschenke verteilt, das hat der Tabellenführer gut ausgenutzt. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs sehr gute Arbeit geleistet und kämpferisch überzeugt.“ Tatsächlich stabilisierte sich Weiden nach dem Seitenwechsel, ohne jedoch noch einmal entscheidend gefährlich zu werden. Bergisch Gladbach verwaltete die Führung souverän und brachte den ungefährdeten Sieg abgeklärt ins Ziel.