Tabellenführer MTV Hammah stolpert gegen Vorletzten Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Am 14. Spieltag war die Heimniederlage von Titelaspirant MTV Hammah gegen Geversdorf die große Sensation. Freude herrschte dagegen in Bargstedt: Nach zuletzt derben Pleiten gelang der befreiende Sieg.

Beide Trainer waren sich einig, dass die Punkteteilung das gerechte Resultat war. Apensens Trainer Sönke Ungeheuer: "Natürlich ist es ärgerlich, so kurz vor Schluss noch den Ausgleich zu kassieren. Aber wir waren nicht so energisch wie zuletzt, und dann muss man mit einem Punkt leben." Gäste-Coach Martin Gerken: "In der ausgeglichenen Partie haben wir bis zum Ende an uns geglaubt und nach dem späten Treffer zum 1:1 reisen wir durchaus zufrieden gen Heimat."

Tore: 1:0 (29.) Ermel, 1:1 (86.) N. Gerken.