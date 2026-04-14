Tabellenführer MSV nimmt Kurs auf die entscheidenden Wochen der Saison

Moussa Ouayd konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. „Ich habe immer gesagt, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Nur hat uns das nicht jeder unserer Konkurrenten geglaubt“, sagte der sportliche Leiter des MSV Düsseldorf nach dem 3:1-Erfolg über Rhenania Hochdahl. Damit zielte Ouayd nicht etwa auf den Pflichtsieg über den Aufsteiger ab, der dank des Ausrutschers von Verfolger Eller 04 (5:5 gegen Kalkum-Wittlaer) noch goldener glänzte. Vielmehr ging es um das, was das Bezirkssportgericht am Freitagabend mitteilte. In der Kausa Vedin Kulovic muss der MSV keinen Punktabzug mehr fürchten. Die Richter sahen das Versäumnis aufseiten der Passstelle in Duisburg und ordneten daher an, dass die Partien gegen VdS Nievenheim und den 1.FC Grevenbroich-Süd, die der MSV Anfang März mit Kulovic gewonnen hatte, neu angesetzt werden müssen. „Für uns ist das ein faires Urteil, das wir akzeptieren. Es wurde dargelegt, dass wir uns nichts zu schulden haben kommen lassen. Der Fehler, der passiert ist, ist menschlich“, gab Ouyad zu Protokoll.
Ob damit nun tatsächlich das letzte Wort in dieser Angelegenheit gesprochen wird, ist noch nicht klar. Die betroffenen Parteien hatten 48 Stunden Zeit, um schriftlich Stellung zu diesem Urteil zu nehmen. Moussa Ouayd sieht einem möglichen Einspruch aber gelassen entgegen. „Es wurde exakt dargelegt, dass uns keine Schuld trifft. Von daher sehe ich nicht, warum man noch einmal zu einer anderen Entscheidung kommen könnte“, sagt der Funktionär.
Für sein Team stehen nun in den kommenden Wochen höchstwahrscheinlich Extraschichten an. Doch den Stress, den die Wiederholungsspiele gegen Nievenheim und Grevenbroich-Süd mit sich bringen würden, nimmt man an der Heidelberger Straße gerne in Kauf. Zumal die Ausgangslage seit Sonntag auch noch einmal besser geworden ist.
Weil der erste Verfolger Eller 04 gegen Kalkum-Wittlaer einen Vier-Tore-Vorsprung verspielte, zog der MSV mit dem Sieg über Hochdahl auf sechs Punkte davon. Heißt: Selbst wenn nun die Partien gegen Nievenheim und Grevenbroich-Süd annulliert würden, wovon Stand jetzt auszugehen ist, wäre der MSV punktgleich mit Eller und Benrath-Hassels und hätte dann zwei „Bonus“-Wiederholungsspiele, in denen er das Punktepolster wieder aufbessern kann.
In Anbetracht des bevorstehenden Programms war Moussa Ouayd gar nicht mal so böse, dass seine Mannschaft gegen Hochdahl gar nicht Vollgas spielte. „Wir haben eigentlich nur das Nötigste getan, wenn man ehrlich ist. Aber so haben wir auch ein paar Körner gespart, die wir noch gut gebrauchen können“, führte der Sportchef weiter aus.