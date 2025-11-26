Tabellenführer MSV Neuruppin trifft unter Flutlicht auf Ahrensfelde

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Der 13. Spieltag der Brandenburgliga hält reichlich Spannung bereit. Tabellenführer MSV Neuruppin trifft auf das formstarke Ahrensfelde, der 1. FC Frankfurt muss in Sachsenhausen bestehen, Fürstenwalde erwartet Aufsteiger Stahl Brandenburg – und im Tabellenkeller stehen mehrere Schlüsselspiele an. Ein Spieltag, der für viele Mannschaften richtungsweisend werden kann.

Der BSC Preußen steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt und erlebt derzeit extreme Schwankungen. Auf das spektakuläre 6:1 gegen Ludwigsfelde folgte ein ernüchterndes 0:4 in Ahrensfelde – ein Rückschlag, der erneut zum Reset zwingt. Mit 22:29 Toren und 14 Punkten steht Blankenfelde-Mahlow weiterhin auf Platz elf und muss dringend Konstanz entwickeln.

Miersdorf/Zeuthen reist mit der Enttäuschung eines Last-Minute-Rückschlags an. Beim 2:3 gegen Altlüdersdorf drehte die Mannschaft von Trainer Thorsten Beck nach einem 0:2-Rückstand durch Nick Ebert (74. Minute, Foulelfmeter) und Jonas Greib (80. Minute) zwar beeindruckend auf – doch Konrad Korczynski traf in der 90.+1 Minute zum 3:2 für die Gäste. Mit 25:31 Toren und 19 Punkten stehet der Aufsteiger dennoch stark da. Beide Teams brauchen einen emotionalen Befreiungsschlag – das Freitagsspiel verspricht entsprechend Feuer. ---

Tabellenführer Neuruppin geht als Favorit in den Freitagabend, doch der Gegner ist einer der formstärksten der Liga. Beim 0:0 in Ludwigsfelde ließ die Elf von Trainer Dietmar Demuth erstmals seit Wochen offensiv die Durchschlagskraft vermissen – dazu kam die Gelb-Rote Karte für Felipe da Silva Felix in der 95. Minute. Ahrensfelde dagegen beeindruckte zuletzt mit einem furiosen 4:0 gegen den BSC Preußen: Blenard Colaki traf doppelt in der 12. und 15. Minute, Alexander Eirich verwandelte in der 46. Minute einen Foulelfmeter, ehe Manuel Schmiedebach in der 78. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit 17:15 Toren und 19 Punkten hat sich das Team in der oberen Tabellenhälfte festgebissen. Ein Topspiel, das vom Duell der Neuruppiner Stabilität gegen Ahrensfeldes Euphorie lebt. ---

Beide Teams stehen punktgleich im Tabellenkeller. Schöneiche verlor zuletzt bitter gegen Bernau: Abdul-Hamid Saadaev traf in der 54. Minute für Oranienburg, doch Artur Sajfutdinov glich in der 89. Minute für die TSG aus. Schöneiche, mit 22:24 Toren und elf Punkten, muss defensiv deutlich stabiler werden. Für Oranienburg bedeutete das 1:1 in Bernau nur bedingt Erleichterung: Das Team liegt mit 17:27 Toren ebenfalls bei elf Punkten und hat Schwierigkeiten, seine Offensivphasen in Ergebnisse umzuwandeln. Ein Duell, das im Abstiegskampf enorme Bedeutung hat. ---

Sachsenhausen war zuletzt spielfrei – das Heimspiel gegen Schöneiche wurde abgesagt. Mit 22:16 Toren und 18 Punkten bleibt der TuS im oberen Mittelfeld und stellt eine der stabilsten Defensivreihen der Liga. Frankfurt hingegen reist mit breiter Brust an: Beim 1:0-Sieg gegen Fürstenwalde erzielte Lennox Liebner in der 90.+4 Minute den entscheidenden Treffer. Mit 32:18 Toren und 21 Punkten gehört die Mannschaft von Trainer Sascha Kloß zu den heißesten Verfolgern. Ein richtungsweisendes Duell zwischen zwei grundsoliden Mannschaften. ---

Fürstenwalde verlor in Frankfurt spät und steht nun bei 25:20 Toren und 21 Punkten. Die Mannschaft von Trainer Alexander Mikulin muss gegen den Aufsteiger Stahl Brandenburg eine deutliche Leistungssteigerung zeigen. Stahl präsentierte sich beim 4:1 gegen Werder in Topform: Sebastian Hoyer traf in der 8. Minute, Jean-Pierre Dellerue doppelt in der 27. und 31. Minute, ehe Luca Benedict Köhn in der 84. Minute per Foulelfmeter vollendete. Mit 27:19 Toren und 22 Punkten ist die Elf von Trainer Robert Pocrnic mittlerweile Dritter und gehört zu den Überraschungsteams der Saison. Fürstenwalde gegen Stahl – ein echtes Duell auf Augenhöhe. ---

Werder steckt tief im Tabellenkeller. Beim 1:4 in Brandenburg konnte nur Tim Friedrich in der 68. Minute treffen. Mit 16:27 Toren und 13 Punkten ist der Druck enorm. Ludwigsfelde holte zuletzt ein starkes 0:0 gegen Spitzenreiter MSV Neuruppin – trotz Gelb-Rot für Brian Blisse in der 84. Minute. Das Team von Trainer Rezart Cami steht mit 19:27 Toren und 18 Punkten stabil, doch die Abstiegszone bleibt gefährlich nah. Beide Mannschaften dürfen sich keine Fehler erlauben. ---

Der SV Altlüdersdorf kommt mit frischem Selbstvertrauen nach dem späten 3:2-Sieg in Miersdorf: Treffer durch Hafez El-Ali (22. Minute), Alpha Njie (44. Minute) und den Last-Minute-Sieg durch Konrad Korczynski (90.+1 Minute) ließen die Mannschaft auf 14 Punkte wachsen. Petershagen dagegen bleibt mit 12:20 Toren und nur sieben Punkten Letzter; das abgesetzte Spiel gegen Süd 05 half der Mannschaft nicht, Rhythmus zu finden. Für beide Teams zählt nur der Sieg – besonders für den Tabellenletzten ist es ein Schlüsselspiel. ---

