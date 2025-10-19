Tabellenführer macht sich selbst das Leben schwer

Die Heimelf trat von Beginn an dominant auf, die Gäste beschränkten sich aufs Verteidigen.

Die SG traf früh durch ein Hackentor von Patrick Mayer nach schönem Solo von Hans Kraus ("Was für ein Traumtor!") zur Führung, konnte aber lange nicht nachlegen. Beste Gelegenheiten wurden teils fahrlässig vergeben, der Gästekeeper reagierte mehrmals stark. So blieb die Partie lange offen, obwohl die SpVgg Forsthart keine nennenswerte Offensivaktion verbuchen konnte. Erst Mitte der 2. Halbzeit traf Johannes Lobmeier nach einem Doppelpass zum entscheiden 2:0.