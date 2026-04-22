Tabellenführer Landolfshausen empfängt SCW, Hainberg unter Druck

– Foto: Timo Babic

Der 17. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 wird zur Wochenmitte nachgeholt. Bis auf Werratal und Niedernjesa sind alle Teams in Aktion. Ein Überblick über die Nachholspiele

TuSpo Petershütte (6.) – SSV Nörten-Hardenberg (11.) Das Hinspiel war torreich und ging mit 4:2 an Nörten-Hardenberg. Petershütte hat also noch etwas gutzumachen.

Der jüngste 2:0-Erfolg gegen Denkershausen spricht für eine stabile Form, während der SSV darauf angewiesen ist, Punkte im unteren Tabellenbereich zu sammeln. Die Konstellation lässt ein umkämpftes Duell erwarten. Die Gäste sind aktuell letzter in der Formtabelle und müssen dringend wieder punkten um nicht zu weit abzurutschen.

SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (8.) – 1. SC Göttingen 05 II (12.) Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Göttingen 05 II (5:2). Offensiv zeigte sich die Mannschaft dabei effektiv, ein Eindruck, der auch beim jüngsten 3:3 in Groß Ellershausen-Hetjershausen bestätigt wurde, obwohl man mit 32 Toren die dritt-schlechteste Offensive der Liga stellt. Denkershausen musste zuletzt ein 0:2 in Petershütte hinnehmen und wird auf eine Reaktion setzen. Die Gastgeber sind seit vier Spielen ohne Sieg, Zeit den Bock umzustoßen.

RSV Göttingen (4.) – VfR Dostluk Osterode (16.) Auf dem Papier eine klare Sache: Der RSV gewann bereits das Hinspiel mit 4:1 und kommt nach dem späten 3:2-Erfolg in Bergdörfer mit viel Schwung. Dostluk musste zuletzt beim 1:4 gegen den SCW erneut eine Niederlage hinnehmen. Für den Tabellenletzten geht es vor allem darum, Stabilität zu finden, gegen den Tabellenvierten aber keine leichte Aufgabe.

Heute, 18:30 Uhr SG Lenglern SG Lenglern SC Hainberg SC Hainberg 18:30 PUSH

SG Lenglern (5.) – SC Hainberg (2.) Hainberg darf sich im Aufstiegsrennen keinen Patzer erlauben. Der Rückstand auf die Spitze ist mit acht Punkten bei einem Spiel mehr bereits deutlich, entsprechend groß ist der Druck. Das 2:0 aus dem Hinspiel spricht für den Tabellenzweiten. Lenglern hingegen hat sich zuletzt mit dem späten 1:0 in Rotenberg belohnt und Selbstvertrauen getankt. Die Gastgeber werden versuchen, genau daran anzuknüpfen und die Favoritenrolle ins Wanken zu bringen.

SV Rotenberg (10.) – Sparta Göttingen (7.) Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte in Rotenberg noch präsent sein: Sparta setzte sich deutlich mit 4:1 durch. Während Sparta nach dem späten 1:0 gegen Werratal (nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg) endlich wieder mit einem Erfolgserlebnis anreist, musste Rotenberg zuletzt eine knappe Niederlage gegen Lenglern (0:1) hinnehmen. Die Gastgeber stehen vor der Aufgabe, defensiv stabiler aufzutreten und die offene Rechnung zu begleichen.

TSV Landolfshausen/Seulingen (1.) – SCW Göttingen (3.) Mehr Spitzenspiel geht kaum: Der Tabellenführer empfängt den Dritten und kommt mit reichlich Rückenwind. Das 6:0 gegen Niedernjesa war eine klare Ansage, die Offensive der Heberling-Elf präsentierte sich in Torlaune. In bisher sechs Rückrunden-Spielen ist der TSV bisher noch ohne Punktverlust. Das Hinspiel ging ebenfalls an den TSV (3:1), doch der SCW reist mit einem eigenen Erfolgserlebnis an. Beim 4:1 gegen Dostluk Osterode zeigte Weende wieder einmal ihre offensiven Qualitäten. Mit einem weiteren Sieg könnten die Gastgeber einen riesigen Schritt Richtung Titel machen.