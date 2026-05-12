Tabellenführer lässt Schwefingen keine Chance

Der SC Spelle-Venhaus bleibt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems das Maß aller Dinge. Beim FSG Union/Schwefingen setzte sich der Spitzenreiter souverän mit 4:0 durch und untermauerte einmal mehr seine Titelambitionen. Für die ersatzgeschwächten Gastgeberinnen war gegen den weiterhin ungeschlagenen Ligaprimus wenig zu holen.

Von Beginn an übernahm die Mannschaft von Trainerin Maria Frohberg die Kontrolle über die Partie. Nach einer Ecke brachte Franziska Nurmann die Gäste in der 17. Minute in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Sarah Wilke nach Vorlage von Johanna Maria Felix auf 2:0, ehe Felix selbst in der 32. Minute zum 3:0-Pausenstand traf.

Die FSG Union/Schwefingen stemmte sich zwar mit viel Einsatz gegen die spielerische Überlegenheit der Gäste, konnte den klaren Kräfteunterschied aber nicht entscheidend kaschieren. Die Gastgeberinnen erinnerten die erste Halbzeit selbst an den „Clasico“ vom Sonntag, gegen den Favoriten war schlicht nichts zu holen.

Wiegmann setzt den Schlusspunkt - Derby voraus

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Spelle spielbestimmend. Trainerin Frohberg reagierte zur Pause mit einem Doppelwechsel und brachte unter anderem Amelie Wiegmann ins Spiel. Die Jokerin sorgte schließlich in der 80. Minute für den 4:0-Endstand.

Während die FSG Union/Schwefingen trotz der fünften Niederlage in Serie auf dem neunten Tabellenplatz verharrt, zieht Spelle an der Spitze weiter einsam seine Kreise. Mit 17 Siegen, einem Unentschieden und nur zwölf Gegentoren bleibt der Tabellenführer weiterhin ohne Niederlage.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Spellerinnen allerdings nicht: Bereits am Mittwoch wartet das Bezirkspokal-Halbfinale mit dem Derby beim SV Concordia Emsbüren.

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