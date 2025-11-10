Tabellenführer lässt Punkte liegen, Echterdingen II feiert Kantersieg

---



Der TV Echterdingen II setzte mit einem klaren 5:0 gegen den VfL Oberjettingen ein Ausrufezeichen und bleibt als Tabellenzweiter (22 Punkte) voll im Rennen um den Aufstieg. Jakob Wörne brachte die Hausherren in Minute 42 auf Kurs, ehe Felix Steyer per Foulelfmeter (47.), Relja Gaspar zweimal (70., 80.) und Ivan Cosic (84.) nachlegten. Oberjettingen, weiterhin Tabellenletzter (5 Punkte), hatte dem schnellen Kombinationsspiel nichts entgegenzusetzen. Der Aufsteiger trug die Niederlage gefasst, doch die Lage bleibt kritisch.



Der SV Nufringen durfte im Duell zweier Krisenteams aufatmen und schlug die SpVgg Holzgerlingen mit 3:0. David Müller (15.), Josia Schmolla (65.) und Matti Berner (83.) sorgten für strahlende Gesichter beim Aufsteiger, der dank des dritten Heimsiegs auf Tabellenrang 11 (15 Punkte) klettert. Holzgerlingen (12 Punkte) blieb harmlos und zeigte offensiv zu wenig Ideen. Dennoch bleibt der Ligaerhalt bei weiterhin engem Tabellenfeld erreichbar.



Der ASV Botnang setzte sich mit 2:0 gegen Croatia Stuttgart durch und kletterte ins Tabellenmittelfeld (8. Platz, 16 Punkte). Ari Ilhan (46.) und Felix Dieringer (73.) trafen, während Mihael Stajduhar in der 53. Minute Gelb-Rot sah – Croatia musste somit lange in Unterzahl agieren. Die Gäste (13. Tabellenplatz, 10 Punkte) ringen weiter um Stabilität und bleiben im unteren Drittel stecken. Botnang kontrollierte den Rhythmus, Croatia hielt durchaus dagegen, doch der Platzverweis wog schwer.



Der Spitzenreiter TV Darmsheim (23 Punkte) kam gegen zähe Gäste aus Musberg nicht über ein 2:2 hinaus. Die Treffer von Julien Kappeler (45.), Simon Lindner (58., Foulelfmeter), Andre Esteves (79.) und Jacob Schele (87.) hielten das Spiel bis zum Schluss offen. Darmsheim bleibt Tabellenführer, verpasste aber die Chance auf mehr Abstand. Musberg (9. Platz, 15 Punkte) nahm dank später Moral verdient einen Punkt mit.



Mit einem wuchtigen 6:1 schob sich die Spvgg 1897 Cannstatt auf Rang 4 (20 Punkte) und hielt direkten Anschluss an die Spitze. Fabian Ipowitz (13.), Wisdom Noah Neumann (18.), Marco Schulz (38., 40., 80.), Claudio Caruso (48.) und Aimar Lizoain Garayoa (52.) prägten ein Torfestival, bei dem Dagersheim (15. Platz, 7 Punkte) kaum Zugriff fand. Nur der zwischenzeitliche Ausgleich von Neumann (18.) gab ein kurzes Lebenszeichen. Cannstatt zeigte enorme Spielfreude, Dagersheim reiste bedrückt ab.



Das Spitzenspiel hielt, was es versprach: Der SV Vaihingen und Aufsteiger TSV Jahn Büsnau trennten sich 2:2. Nach Treffern von Johannes Schneider (67.) und Nahuel Cascia Rica (69.) drehte Vaihingen mit Toren von Toluwani Dreher-Adenuga (77.) und Rüchan Pehlivan (80., Foulelfmeter) auf, doch am Ende blieb es beim Remis. David Hug sah in Minute 63 Gelb-Rot (SV Vaihingen). Vaihingen (5. Platz, 19 Punkte) hält den Anschluss, Büsnau bleibt als Dritter (20 Punkte) oben dabei.



Der SV Deckenpfronn entführte beim 2:1 in Herrenberg wichtige Punkte und kletterte in der ausgeglichenen Tabelle auf Rang 10 (15 Punkte). Angelos Zervas (13.), Josias Hartmann (26.) und Kevin Wolf (74.) trafen in einer intensiven Partie mit klaren Akzenten in beide Richtungen. Herrenberg (14. Platz, 8 Punkte) blieb erneut glücklos, obwohl die Moral stimmte. Deckenpfronn belohnte sich mit Effektivität.



In einem emotional aufgeladenen Derby trennten sich der SV Rohrau (6. Platz, 18 Punkte) und der SV Bonlanden (7. Platz, 16 Punkte) 2:2. Agonis Berisha (48.), Noel Hellmann (55.), Simon Kamm (84.) und Christian Weiller (86.) sorgten für ein hin- und herwogendes Match im Mittelfeldgefüge. Beide Teams verpassten den Sprung auf die Aufstiegsränge knapp. Rohrau zeigte große Leidenschaft, Bonlanden hielt in einer offenen zweiten Hälfte entschlossen dagegen.

