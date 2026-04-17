Tabellenführer lässt nichts anbrennen

– Foto: Pascal Wegner

Der Tabellenführer TuS Hilter hat seine Spitzenposition in der Kreisliga Osnabrück weiter gefestigt. Beim Auswärtsspiel gegen RW Sutthausen setzte sich die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden mit 2:0 durch und vergrößerte den Vorsprung an der Tabellenspitze auf zwölf Punkte.

In einer intensiven und über weite Strecken ausgeglichenen Partie blieben Torchancen in der ersten Halbzeit Mangelware. Beide Teams agierten engagiert in den Zweikämpfen, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht nutzen. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Spitzenreiter effizienter: Jonas Tapmeyer brachte Hilter nach rund einer Stunde mit seinem 15. Saisontreffer in Führung. Kurz vor Schluss sorgte Ruslan Hetsko mit dem 2:0 für die Entscheidung.

RW Sutthausen hielt über weite Strecken gut mit, verpasste es jedoch, aus den eigenen Chancen Kapital zu schlagen. „Heute war es ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenig Torschüssen. Leider nutzen wir unsere Chancen in der ersten Hälfte nicht und Hilter ist dann in der zweiten Halbzeit eiskalt. Wir hätten heute auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Glückwunsch an Hilter, die werden verdient hochgehen“, sagte Sutthausens Dominik Witte nach der Partie.